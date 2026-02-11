Зараз про неї майже не говорять, адже вона проіснувала до 1992 року. Через розпад СРСР студія почала занепадати, а пізніше й зовсім перестала випускати фільми. Згодом "Київнаукфільм" поділився на дві компанії: "Укрнаімафільм" і Національна кінематека України.

24 Канал вирішив пригадати культові мультики, які були створені на легендарній студії. Хто не бачив "Капітошки" чи серій про те "Як козаки"…?! Запрошуємо повернутись у часи дитинства, коли світ був безтурботнішим, ніж зараз.

Легендарні українські мультики

"Енеїда", 1991

Це анімаційна екранізація бурлескної поеми Івана Котляревського. Козаки-троянці на чолі з Енеєм мандрують світом, потрапляють у пригоди, зустрічають богів, закохуються, воюють і жартують.

Мультфільм яскравий, сатиричний, з народним гумором і колоритом. Тут античні герої перетворюються на запальних українських козаків.

"Енеїда" (1991): дивіться мультик онлайн

"Капітошка", 1980

Маленька краплинка дощу, Капітошка, стає другом сумного Вовчика, який хоче бути злим, але насправді просто самотній. Веселий і щирий Капітошка вчить його радіти життю, гратися і не боятися бути добрим.

У 1989 році вийшло продовження мультика під назвою "Повертайся, Капітошка".

"Капітошка" (1980): дивіться мультик онлайн

"Сонячний коровай", 1981

Це казкова історія про тісто, яке втекло від бабусі. Воно помандрувало лісом, грілось під сонцем, а потім підсмажилось і прирум'янилось, перетворившись на справжній запашний коровай.

"Сонячний коровай" (1981): дивіться мультик онлайн

"Як Петрик П'яточкін слоників рахував", 1984

Невгамовний хлопчик Петрик зовсім не хоче спати. Вихователька в дитсадку намагається його вкласти, але фантазія малого працює на повну. Щоб заснути, Петрик починає рахувати слоників – і тут починається справжня пригода.

Слоники оживають, бешкетують, повторюють його витівки, і зрештою Петрик опиняється у власному сні, де сам має впоратися з цілим стадом таких же неслухняних "слоненят".

"Як Петрик П'яточкін слоників рахував" (1984): дивіться мультик онлайн

Які ще мультфільми були створені на "Київнаукфільм"?