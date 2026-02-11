Сейчас о ней почти не говорят, ведь она просуществовала до 1992 года. Из-за распада СССР студия начала приходить в упадок, а позже и вовсе перестала выпускать фильмы. Впоследствии "Киевнаучфильм" разделился на две компании: "Укрнаимафильм" и Национальная кинематека Украины.

24 Канал решил вспомнить культовые мультики, которые были созданы на легендарной студии. Кто не видел "Капитошки" или серий о том "Как казаки"...?! Приглашаем вернуться во времена детства, когда мир был беззаботным, чем сейчас.

Легендарные украинские мультики

"Энеида", 1991

Это анимационная экранизация бурлескной поэмы Ивана Котляревского. Казаки-троянцы во главе с Энеем путешествуют по миру, попадают в приключения, встречают богов, влюбляются, воюют и шутят.

Мультфильм яркий, сатирический, с народным юмором и колоритом. Здесь античные герои превращаются в зажигательных украинских казаков.

"Энеида" (1991): смотрите мультик онлайн

"Капитошка", 1980

Маленькая капелька дождя, Капитошка, становится другом грустного Вовчика, который хочет быть злым, но на самом деле просто одинок. Веселый и искренний Капитошка учит его радоваться жизни, играть и не бояться быть добрым.

В 1989 году вышло продолжение мультика под названием "Возвращайся, Капитошка".

"Капитошка" (1980): смотрите мультик онлайн

"Солнечный каравай", 1981

Это сказочная история о тесте, которое сбежало от бабушки. Оно отправилось по лесу, грелось под солнцем, а потом поджарилось и прирумянилось, превратившись в настоящий душистый каравай.

"Солнечный каравай" (1981): смотрите мультик онлайн

"Как Петя Пяточкин слоников считал", 1984

Неугомонный мальчик Петя совсем не хочет спать. Воспитательница в детсаду пытается его уложить, но фантазия малого работает на полную. Чтобы заснуть, Петя начинает считать слоников – и тут начинается настоящее приключение.

Слоники оживают, дебоширят, повторяют его выходки, и в конце концов Петя оказывается в собственном сне, где сам должен справиться с целым стадом таких же непослушных "слонят".

"Как Петя Пяточкин слоников считал" (1984): смотрите мультик онлайн

Какие еще мультфильмы были созданы на "Киевнаучфильме"?