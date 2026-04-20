Подивіться ці фільми, коли за вікном падає дощ
Наразі весняне тепло перекриває похмура погода, а подекуди дощ. Якщо не хочеться у такі дні виходити з дому, то можна трішки "засісти" перед екраном за переглядом хороших фільмів.
Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що можна подивитись, коли погода за вікном не дозволяє насолодитись весняним теплом.
"Велика афера", 2013
Рейтинг IMDb: 7,0
Двоє шахраїв – Ірвінг і Сінді, заробляють на фінансових махінаціях. Раптом вони опиняються у руках агента ФБР, який змушує працювати на нього. Разом організовують масштабну спецоперацію, щоб викрити корумпованих політиків і мафію.
"Під сонцем Тоскани", 2003
Рейтинг IMDb: 6,8
Френсіс переживає болісне розлучення. Щоб змінити своє життя, вона імпульсивно купує старий будинок в італійському містечку Тоскані. Нові клопоти та знайомства допомагають письменниці відновитись.
"Коханий з майбутнього", 2013
Рейтинг IMDb: 7,8
Головний герой Тім дізнається, що чоловіки в його родині можуть подорожувати в часі. Він використовує цей дар, щоб знайти кохання та виправити помилки. Однак з часом розуміє, що навіть із такою особливістю неможливо уникнути всіх труднощів.
"Післязавтра", 2004
Рейтинг IMDb: 6,5
А якщо хочеться чогось гостросюжетного, то пропонуємо апокаліптичний фільм, який давно став класикою. Найцікавіше, що все почалось саме з дощу.
Кліматолог Джек Холл попереджає про глобальну катастрофу через зміну клімату. І його прогноз справджується: Землю накривають екстремальні погодні явища, що призводять до нового льодовикового періоду. Джек вирушає на порятунок свого сина.
На які фільми не шкода витратити час?
- "Ну мам". Це українська сімейна комедія, де висвітлюється тема стосунків між матерями та дітьми, які зіштовхуються з різними випробуваннями. У фільмі показані кілька історій, що переплітаються між собою.
- "Гострі картузи: Безсмертний". Події фільму розгортаються у Бірмінгемі у 1940 році, коли навколо панує хаос через Другу світові війну. До міста з добровільного вигнання повертається Томас Шелбі. Він стикається з найруйнівнішим випробуванням у житті.