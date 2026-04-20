Подивіться ці фільми, коли за вікном падає дощ

Наразі весняне тепло перекриває похмура погода, а подекуди дощ. Якщо не хочеться у такі дні виходити з дому, то можна трішки "засісти" перед екраном за переглядом хороших фільмів.

Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що можна подивитись, коли погода за вікном не дозволяє насолодитись весняним теплом.

"Велика афера", 2013

Рейтинг IMDb: 7,0

Двоє шахраїв – Ірвінг і Сінді, заробляють на фінансових махінаціях. Раптом вони опиняються у руках агента ФБР, який змушує працювати на нього. Разом організовують масштабну спецоперацію, щоб викрити корумпованих політиків і мафію.

"Під сонцем Тоскани", 2003

Рейтинг IMDb: 6,8

Френсіс переживає болісне розлучення. Щоб змінити своє життя, вона імпульсивно купує старий будинок в італійському містечку Тоскані. Нові клопоти та знайомства допомагають письменниці відновитись.

"Коханий з майбутнього", 2013

Рейтинг IMDb: 7,8

Головний герой Тім дізнається, що чоловіки в його родині можуть подорожувати в часі. Він використовує цей дар, щоб знайти кохання та виправити помилки. Однак з часом розуміє, що навіть із такою особливістю неможливо уникнути всіх труднощів.

"Післязавтра", 2004

Рейтинг IMDb: 6,5

А якщо хочеться чогось гостросюжетного, то пропонуємо апокаліптичний фільм, який давно став класикою. Найцікавіше, що все почалось саме з дощу.

Кліматолог Джек Холл попереджає про глобальну катастрофу через зміну клімату. І його прогноз справджується: Землю накривають екстремальні погодні явища, що призводять до нового льодовикового періоду. Джек вирушає на порятунок свого сина.

