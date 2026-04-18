Але, на жаль, не всім людям дано бути разом і померти в один день. 24 Канал розповість, що можна подивитись, коли хочеться поплакати.

"Три метри над рівнем неба", 2010

Рейтинг IMDb: 6,7

Це іспанська мелодрама, яка розповідає про пристрасну історію кохання Бабі – дівчину з заможної родини, та Аче – брутального хулігана. Деякі критики "охрестили" цю історію сучасною інтерпретацією Ромео і Джульєтти.

Один нещасний випадок ставить під загрозу стосунки людей, які так сильно кохали одне одного.

"Спокута", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

Події фільму розгортаються у 1930-х роках в Англії. Сесилія походить з аристократичної сім'ї, однак закохується у сина дворецького, на ім'я Роберт. Та молодша сестра дізнається про ці почуття й вигадує брехливий план, щоб розлучити закохану пару.

"До зустрічі з тобою", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Луїза влаштовується на роботу доглядальницею для молодого чоловіка, який через серйозну травму опинився в інвалідному візку й майже не може рухати кінцівками. Спершу вони не можуть знайти спільну мову, однак запальний характер Луїзи допомагає повернути Віллу відчуття щастя.

Однак чоловік приймає рішення, яке в одну мить руйнує все.

"Винні зірки", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

16-річна Гейзел Грейс невиліковно хвора. Рак вразив її щитовидну залозу, легені, прикував до кисневого балона та позбавив надії на нормальне життя. Заради батьків вона починає ходити до групи підтримки, де хворі діляться своїми історіями. Там дівчина знайомиться з Гасом Уолтерсом. Він був змушений залишити баскетбол через втрату ноги. Саме він допомагає Гейзел зрозуміти, що хвороба не здатна позбавити елементарних радощів життя.

