24 Канал розповість, які серіали подивитися, поки в очікуванні продовження "Парочки слідчих". Вони також стали досить популярними серед глядачів.

Що подивитись, поки чекаєте 3 сезон "Парочки слідчих"?

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Слідча Анастасія Ясинська переводиться з Києва в маленьке місто, адже робота переплелась з особистим життям. Вона буде не лише розслідувати заплутані справи, але й намагатиметься розкрити вбивство брата.

Напарником головної героїні стає капітан Кирило Старлей. Чоловік і жінка дуже різні, але чим довше вони працюють разом, тим більше зближуються. Чи зможуть вони бути разом і зберегти почуття?

"Ключі від правди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Досвідчена слідча Валерія йде зі служби, коли її брата звинуватили у вбивстві й він загинув. Дівчина береться за розслідування справи та потрапляє до престижного готелю, який приховує чимало таємниць.

"Скарби"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 16

Віра виходить з тюрми та повертається до рідного міста, щоб розпочати нове життя та повернути родинний будинок, який привласнили її дядько, його дружина та донька.

У той самий час до міста приїжджає капітан поліції Богдан. Він працює під прикриттям успішного бізнесмена, щоб знайти справжнього вбивцю свого батька, адже у злочині звинуватили його матір.

Віра та Богдан закохуються одне в одного, але не можуть бути разом через справу чоловіка. А життя головних героїв може перевернути з ніг на голову загадковий скарб часів Другої світової війни.

