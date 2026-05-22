Редакція 24 Каналу також побувала на показі "Хрещатик 48/2", який відбувся в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver, і поспілкувалася з командою фільму. Усі деталі читайте у матеріалі.

Теж цікаво Новий фільм з Антоніною Хижняк стрімко набирає популярності серед українців на Netflix

Що потрібно знати про фільм "Хрещатик 48/2"?

Фентезі "Хрещатик 48/2" знято компанією Komarovskyi Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисером став Дмитро Авдєєв, а продюсером – Олексій Комаровський, який працював над комедіями "Коли ти вийдеш заміж?" і "Коли ти розлучишся?". Зйомки фільму проходили в Києві.

Головні ролі виконали юні українські актори – Іван Новінський та Кіра Саяпіна, а також Любомир Валівоць, відомий за фільмом "Бачення метелика". Окрім них, до зйомок долучилися Ірина Кудашова, Даніель Салем, Володимир Ращук, Олександр Ярема, Наталка Денисенко, Слава Красовська, Олексій Комаровський, Володимир Ніколаєнко, Катя Олос, В'ячеслав Ніконоров, Юрій Хвостенко та Олена Курта.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Іван Новінський, Кіра Саяпіна і Любомир Валівоць у фільмі "Хрещатик 48/2" / Кадр з фільму

З'явилися на великому екрані й незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетнік з дружиною Христиною та співачка TAYANNA. Вони зіграли у фільмі самих себе.

Це історія про 11-річних Юрка та Мію. Вони потрапляють до Потойбічного Києва, який існує з 482 року, й зустрічають героїв українського фольклору, з якими переживають різні пригоди. До того ж діти та їхні нові друзі вступають у боротьбу з Богинею смерті, але чи вдасться їм побороти зло?

"Хрещатик 48/2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хрещатик 48/2": ексклюзивні коментарі команди про фільм

У коментарі 24 Каналу продюсер фільму Олексій Комаровський розповів, що півтора року тому побачив сценарій фентезі "Хрещатик 48/2", який написав Юрій Микуленко, і зрозумів, що потрібно зняти щось для дітей.

Я вирішив трошки залишити колегам усі напрямки дорослих і зайнятися дитячим фільмом. У сценарії було прописано, що містика відбувається саме у столиці. Але потім я придумав трилогію, продовження цієї історії в інших містах України: у Львові та Одесі,

– поділився Комаровський.

Для зйомок у Потойбічному Києві команда створювала спеціальні декорації, павільйони та аптеку. Також зйомки проходили на вулицях Києва й у печерах. Виглядає все доволі дорого.

Приємно чути, коли ви кажете, що це великі бюджети. Повірте, бюджет зовсім невеликий, у порівнянні з тим, що ми стоїмо поруч з голлівудськими сімейними фільмами вартістю по 200 мільйонів доларів, віднімайте зразу три нулі,

– зазначив продюсер.

Олексій зізнався, що йому подобалося працювати з дітьми, адже вони – це енергія. Для Івана Новінського, який втілив на екрані Марка, це перша роль в кіно й одразу головна.

Це майбутня зірка. Запам'ятайте його обличчя. Запам'ятайте його ім'я. З ним працювати одне задоволення. Таке враження, що він уже народився актором. Знає, що і як працює. Він по-дорослому поводиться на майданчику, не балується, не зриває зйомки, йому цікаво спілкуватися з дорослими,

– підкреслив Комаровський.

Актори фільму "Хрещатик 48/2": дивіться відео онлайн

Іван Новінський зізнався, що для нього зйомки у фентезі "Хрещатик 48/2" стали неймовірним досвідом. Хлопець подякував Олексію Комаровському за можливість зіграти у повному метрі.

Просто море вражень від усього,

– додав він.

Спершу юний актор записав самопроби: потрібно було зняти чотири відео. Потім Іван пройшов кілька кастингів і його затвердили на головну роль. За словами хлопця, йому було комфортно працювати з дорослими акторами.

Вони підлаштовуються під дитину і з ними дуже легко працювати. Були підказки, але їх я не скажу. Це секрет акторів,

– зауважив Новінський.

Іван розповів, що його також можна побачити у серіалі "Викрадена на Різдво", де знялась Антоніна Хижняк. А зараз Новінський знімається у 3 сезоні "Кохання та полум'я".

Іван Новінський у фільмі "Хрещатик 48/2" / Кадр з фільму

Даніель Салем і Володимир Ращук грають у фільмі друзів Мамая – Байду та Кожум'яку відповідно. На пресконференції актори розповіли, що це мав бути один персонаж.

Але Льоша (Олексій Комаровський – 24 Канал) сказав: "Я не можу ні Салема, ні Вову вибрати, тому я вирішив зробити двох (персонажів – 24 Канал)",

– пригадав Ращук.

До речі, актори не були знайомі раніше, а під час зйомок фентезі здружилися.

Я сподіваюся, що в другій частині ми розкриємося більше, і хочеться більше жартів від нас,

– сказав Салем.

Даніель Салем і Володимир Ращук у фільмі "Хрещатик 48/2" / Кадр з фільму

До речі, раніше ми писали, які нові мультфільми варто подивитися з дітьми.