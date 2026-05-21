"Коли ти розлучишся?" вже можна подивитися на Netflix. Стрічка, до речі, стала однією з найпопулярніших на платформі серед українців. Наразі вона посідає 2 сходинку, повідомляє Tudum.

Про що фільм "Коли ти розлучишся?"

Головні ролі зіграли одні з найпопулярніших українських акторів: Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк і Анастасія Цимбалару. Також до зйомок долучився болгарський актор Іво Араков.

Весілля – найголовніша подія у житті Ксенії, тож вона довго до неї готувалася. Проте святкування несподівано зривається, а наречена та її подруга Лора опиняються в Болгарії.

Наречений зникає у найважливіший момент весілля, що стає шоком не лише для його коханої, але й для гостей. Марк працює агентом Інтерполу, тому змушений негайно діяти, коли викрадають легендарний діамант.

Ксенія та Лора відправляються на пошуки Марка й потрапляють на узбережжя Чорного моря. На подруг чекають неймовірні пригоди, які змусять їх змінити погляди на життя.

Що потрібно знайти про першу частину?

Сюжет фільму "Коли ти вийдеш заміж?" розгортається навколо талановитої мистецтвознавиці Ксенії, яка керує художньою галереєю, але з особистим життям у неї є проблеми.

Головна героїня розходиться з нареченим і їде до моря, щоб відновитися. Там вона випадково знаходить картину Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?" й опиняється у вирі пригод.

Цікаво, що зйомки стрічки відбувалися в Україні та Хорватії, а до команди долучилися хорватські зірки: актор Домаґой Янкович і співачка Лідія Бачич.