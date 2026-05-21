"Когда ты разведешься?" уже можно посмотреть на Netflix. Лента, кстати, стала одной из самых популярных на платформе среди украинцев. Сейчас она занимает 2 место, сообщает Tudum.
О чем фильм "Когда ты разведешься?"
Главные роли сыграли одни из самых популярных украинских актеров: Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару. Также к съемкам присоединился болгарский актер Иво Араков.
Свадьба – самое главное событие в жизни Ксении, поэтому она долго к ней готовилась. Однако празднование неожиданно срывается, а невеста и ее подруга Лора оказываются в Болгарии.
Жених исчезает в самый важный момент свадьбы, что становится шоком не только для его любимой, но и для гостей. Марк работает агентом Интерпола, поэтому вынужден немедленно действовать, когда похищают легендарный бриллиант.
Ксения и Лора отправляются на поиски Марка и попадают на побережье Черного моря. На подруг ждут невероятные приключения, которые заставят их изменить взгляды на жизнь.
Что нужно найти о первой части?
Сюжет фильма "Когда ты выйдешь замуж?" разворачивается вокруг талантливого искусствоведа Ксении, которая руководит художественной галереей, но с личной жизнью у нее есть проблемы.
Главная героиня расходится с женихом и уезжает к морю, чтобы восстановиться. Там она случайно находит картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" и оказывается в водовороте приключений.
Интересно, что съемки ленты проходили в Украине и Хорватии, а к команде присоединились хорватские звезды: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.