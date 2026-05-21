"Когда ты разведешься?" уже можно посмотреть на Netflix. Лента, кстати, стала одной из самых популярных на платформе среди украинцев. Сейчас она занимает 2 место, сообщает Tudum.

О чем фильм "Когда ты разведешься?"

Главные роли сыграли одни из самых популярных украинских актеров: Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару. Также к съемкам присоединился болгарский актер Иво Араков.

Свадьба – самое главное событие в жизни Ксении, поэтому она долго к ней готовилась. Однако празднование неожиданно срывается, а невеста и ее подруга Лора оказываются в Болгарии.

Жених исчезает в самый важный момент свадьбы, что становится шоком не только для его любимой, но и для гостей. Марк работает агентом Интерпола, поэтому вынужден немедленно действовать, когда похищают легендарный бриллиант.

Ксения и Лора отправляются на поиски Марка и попадают на побережье Черного моря. На подруг ждут невероятные приключения, которые заставят их изменить взгляды на жизнь.

Сюжет фильма "Когда ты выйдешь замуж?" разворачивается вокруг талантливого искусствоведа Ксении, которая руководит художественной галереей, но с личной жизнью у нее есть проблемы.

Главная героиня расходится с женихом и уезжает к морю, чтобы восстановиться. Там она случайно находит картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" и оказывается в водовороте приключений.

Интересно, что съемки ленты проходили в Украине и Хорватии, а к команде присоединились хорватские звезды: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.