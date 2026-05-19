В отечественных кинотеатрах можно увидеть немало интересных и разножанровых лент, что уже успели наделать шума в сети. В материале 24 Канала рассказываем о 10 новых украинских фильмах, которые точно заслуживают вашего просмотра.

Какие новые украинские фильмы завирусились в сети?

Среди украинских фильмов, которые в последнее время выходили на большие экраны, – немало разножанровых проектов. Здесь и приключенческие экшны, и романтическое фэнтези, и мюзиклы, и комедии, и триллеры, и исторические ленты, а также тактические экшн-триллеры. Поэтому каждый сможет найти для себя что-то по вкусу.

"Мавка. Настоящий миф" – романтический фильм-фэнтези с Ариной Бочаровой в главной роли.

"Ты – Космос" – невероятный украинский фильм Павла Острикова с Владимиром Кравчуком в главной роли.

"Киллхаус" – украинский полнометражный фильм в жанре тактический экшн-триллер от режиссера Любомира Левицкого, который сейчас можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

"Все оттенки соблазна" – пикантный фильм-триллер 2026 года режиссера Ирина Громозды с Еленой Лавренюк и Владимиром Дантесом в главных ролях.

"Вестник" – историко-приключенческий фильм с Павлом Текучевым в главной роли.

"Испытательный срок" – романтическая кинокомедия 2026 года. В главных ролях Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев.

"На драйве" – украинский приключенческий экшн об автогонках, снят в реалиях Харькова.

"Ну мам" – полнометражный семейный комедийный фильм.

"Жил пес Сирко" – комедийный мюзикл от Василия Байдака.



Мюзикл "Жил пес Сирко" / Постер фильма

"Когда ты расстанешься?" – романтическая кинокомедия 2026 года режиссера Алексея Комаровского с Натальей Денисенко, Антониной Хижняк и Тарасом Цимбалюком в главных ролях.

Эти фильмы уже успели наделать немало шума в сети и привлечь внимание зрителей. Значительную часть из них уже можно посмотреть онлайн на стриминговой платформе Netflix, а некоторые до сих пор доступны в кинотеатрах вашего города. Все эти ленты уже нашли своего зрителя, поэтому, возможно, среди них есть и ваш будущий фаворит.

Какие новые украинские сериалы стоит посмотреть?

Не только украинские фильмы выходят на экраны и покоряют зрителей, но и украинские сериалы. В частности, среди новых проектов, на которые стоит обратить внимание, – "Тихая Нава", "Просто Надежда", "Парочка следователей", которую недавно продлили на третий сезон. Об этом сообщили в программе "Завтрак с 1+1". "Любовь и пламя", "Пограничники", "Пряча бывшую" и "Майор Сковорода".

Это лишь часть украинских кинопроектов, которые уже успели завоевать расположение зрителей. Поэтому выбирайте ленту по душе – фильм или сериал – и наслаждайтесь просмотром наедине или в кругу родных.