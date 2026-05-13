В Украине продолжается прокат новой психологической драмы "Уставшие", в которой говорится о последствиях боевых действий, тяжелые ранения, усталость, боль и реальность, в которой часто оказываются ветераны после возвращения. Самого себя в этой ленте сыграл ветеран, общественный активист и член команды Protez Foundation Олег Симороз.

Защищая нашу страну, Олег получил тяжелое ранение с ампутацией обеих ног и уже прошел протезирование в Protez Foundation, где сейчас возглавляет направление развития и реформирования системы протезирования. В откровенном разговоре с 24 Каналом ветеран поделился, с какими трудностями приходится сталкиваться военным, которые после пребывания на фронте оказываются среди гражданских людей. А также подчеркнул, что нам надо менять, чтобы после возвращения домой защитники чувствовали себя комфортно.

О роли в фильме "Уставшие"

Расскажите, пожалуйста, о фильме "Уставшие" и своем герое, в каком состоянии он появляется перед зрителями и как трансформируется в течение фильма.

Это не очень большая роль, я играю Димона – тяжело раненного друга главного героя. Мы живем вместе в одной палате с Андреем. Он мне помогает в быту, общаемся, моя мама привозит ему подгоны.

В фильме "Уставшие" затрагивается очень важная и болезненная тема сегодняшнего дня. Как война изменила лично вашу жизнь и мировосприятие?

Не мне судить как меня изменила война. Пожалуй, я стал и жестче и немного сентиментальным. Темп жизни стал быстрее, хотя оно было насыщенным и до ранения. Стал более критичным ко многим вещам, потому что жизнь коротка и смертна, поэтому хочу все делать сейчас и не откладывать.

Название фильма очень красноречивое, все мы сейчас по-своему чувствуем усталость. А что лично для вас означает это ощущение?

Не усталость физическая, не от занятия спортом, или уборки квартиры. Это то состояние, когда трудно дышать, это о моральной составляющей. У меня был такой период после реанимации – когда лежишь и просто трудно тянуть дальше. Очень неприятное ощущение, очень трудно, но важно избавиться от него. По моему мнению, у меня получилось это сделать.

Что важно для военных, которые возвращаются с войны?

От чего больше всего устают военные, когда возвращаются с фронта к гражданской жизни?

Больше всего утомляют триггеры. Несправедливость во многих сферах функционирования государства, равнодушие людей.

Что вас сегодня больше всего держит и восстанавливает?

Моя семья, близкие, мотивированные и неравнодушные люди. Самоотверженные люди: добровольцы, медики, учителя, работяги энергетики и многие другие. Я вижу, что в нашей стране есть жертвенные люди и вера в них меня держит.

Наше общество только учится принимать ветеранов войны в гражданскую жизнь. Что для вас, как для военнослужащего, важно после возвращения домой?

Это не гражданским надо принимать ветеранов, а наоборот, ветеранам гражданских. Гражданские должны адаптироваться к людям, которые отдали все, чтобы эта страна была. Это важная разница. Ветераны еще с 2014 года делали и продолжают делать невозможное. Поэтому адаптироваться нужно тем, в интересах кого это все делается.



Дмитрий Сова и Олег Симороз / Кадр из фильма "Уставшие"

Если ветеранская политика в нашем государстве будет формироваться именно так, то все будет хорошо, мы будем объединены. Сейчас я не вижу от власти действий в этом направлении. Как и нет формирования постоянной государственной ветеранской политики.

Что для военных, которые вернулись с ПТСР в гражданскую жизнь, самое трудное в реабилитации?

Сразу скажу, что ПТСР сейчас является словом-паразитом, его употребляют все и когда им заблагорассудится. Большинство военных справляются с этим состоянием самостоятельно. Так, есть процент тех, которые нуждаются в помощи, работы медиков. И с этим в нашем государстве есть много проблем, что мы и показываем в фильме "Уставшие". Но я бы очень просил, особенно гражданских: сначала изучите, что такое ПТСР, а уже потом вешайте эти ярлыки на людей.

Для того чтобы минимизировать последствия ПТСР, государство должно развивать психологическую поддержку, которую сейчас закрывают благотворительные инициативы. Мы "выгребаем", потому что все-таки имеем специалистов высокого уровня, которые умеют работать с людьми с ПТСР.

Как правильно поблагодарить и помочь военному?

Как каждый из нас может помочь военному социализироваться?

Социализироваться к стране в состоянии войны должны гражданские. Военные у нас социализированы. В основном – это честные, порядочные и справедливые люди. Моих собратьев не нужно социализировать. Они – элита нации, люди, которым не безразличны проблемы других людей. Хотелось бы, чтобы такими были и гражданские.

Часто хочется поблагодарить военных, которых встречаем на улице, за службу, но многие люди боится их реакции. Как правильно поблагодарить ветерана или действительного военнослужащего за защиту?

Все индивидуально. Главное – делайте это искренне, а не потому, что так надо. Учитывайте границы человека. Я всегда прошу собратьев и посестер относиться с пониманием к людям, которые хотят поблагодарить, уделить им время. Потому что эти люди – наше светлое будущее. Не надо закрываться или ворчать, потому что именно с такими людьми нам нужно строить страну, за будущее которой мы воюем.



Какие пробелы в реабилитации военных есть сейчас?

Что государство должно менять, чтобы улучшить опыт реабилитации военных?

Государство в лице профильных министерств должно взять лидерство в этой сфере. На основе практик передовых стран сформировать новую систему, отказаться от старой "совковой системы", которую 30 лет еще дополняли коррупцией.

Какие основные пробелы в вопросе реабилитации ветеранов вы видите сейчас?

Устаревшие протоколы. В большинстве случаев тяжелых ранений этих протоколов нет. Многие направления не финансируются. Например направления протезной и после протезной реабилитации до сих пор не существует, ее не платят. Хотя все сейчас любят ветеранов на протезах, а как ему учиться на них ходить – никто не хочет понимать. Нам нужна новая цивилизованная система. Мы имели консультации с ВОЗ, они имеют хорошие предложения, надо начинать это воплощать.

Насколько важно психологическое восстановление и достаточно ли сейчас специалистов, которые умеют работать именно с ветеранами?

Нет, не достаточно. Многие закрывают благотворительные инициативы, но качество этой помощи очень разное. Есть топовые специалисты, а есть люди, которые без образования называют себя психологами. Это ужас. Это важная медицинская сфера, в которой должна быть государственная регуляция, но для этого уже надо строить систему. А у нас пока хаос.



Часто невидимые, внутренние травмы болят гораздо сильнее физических изменений. Какой этап на пути к восстановлению является самым тяжелым для ветеранов? И как люди, которые вокруг, могут его облегчить?

Момент восприятия себя после ранения, непонимание, что будет дальше, огромный недостаток информации и четкости со стороны медиков.

Каким вы видите жизнь военных, которые сейчас возвращаются с войны, через 5 – 10 лет?

Учитывая численность Сил обороны Украины и количество людей, которые принимали участие в боевых действиях с 2014 года, – то это люди всех профессий, всех социальных групп, там они и будут, это естественно. Кто-то будет лидером, будет менять страну, кто-то будет хорошим работником, кто-то пойдет в бизнес, кто-то как не мог справиться с собой, так и будет иметь проблемы, к сожалению. Таким людям надо будет помогать с трудоустройством и образованием.