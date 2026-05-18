Именно таким является сериал "Кошмарные бывшие", который стал одним из самых популярных среди украинцев на Netflix. Лента вошла в топ-10 самых популярных сериалов среди украинских зрителей, согласно рейтингу, опубликованному на сайте Tudum by Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, почему этот сериал заслуживает вашего внимания.

Смотрите также "Утро не могло начаться лучше": как украинцы реагируют на новость о 3 сезоне "Парочки следователей"

История, которая открывает глаза: о чем сериал "Кошмарные бывшие"?

Люди часто склонны идеализировать чувства, отношения и истории любви. Однако в реальной жизни случаются совсем другие сценарии – иногда значительно темнее и драматичнее.

Именно об этом рассказывает сериал "Кошмарные бывшие", который можно посмотреть на Netflix. Это история о темной стороне любви, измены, манипуляции и опасные игры, где чувствам часто не остается места, а на первый план выходят расчет и скрытые мотивы.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Кошмарные бывшие": смотрите онлайн трейлер сериала

Особенность сериала заключается в том, что он основан на реальных событиях, что делает сюжет еще более напряженным и жутким. Сейчас лента занимает 9-е место в рейтинге самых популярных сериалов среди украинских зрителей за последнюю неделю.

Кстати, 18 мая в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа. Читайте о важном документальном фильме на YouTube, который стоит посмотреть каждому украинцу.

Почему стоит посмотреть сериал?

Сериал насчитывает два сезона по четыре эпизода, поэтому его легко можно посмотреть в течение рабочей недели. Поэтому, если ищете историю, где суровая реальность преобладает над романтизацией чувств и отношений, этот сериал может стать удачным выбором.

Более того, в рейтинге IMDb сериал получил высокий балл. А именно 7.3 из 10 возможных.

Премьера первых эпизодов состоялась еще в 2024 году, однако сегодня сериал снова набирает популярность среди украинских зрителей. Поэтому, если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать, "Кошмарные бывшие" может стать отличным вариантом.



Сериал "Кошмарные бывшие" / Фото Netflix

Какие еще сериалы на реальных событиях стоит посмотреть вечером?

Сериалы, которые основаны на реальных событиях являются одними из самых интересных в мире. На Netflix можно найти немало таких лент.

Это истории с совершенно разными сюжетными линиями, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то действительно особенное. Стоит обратить внимание на такие сериалы:

"Тихая Нава"

"Невероятное"

"Медсестра"

"Змей"

"Дес"

Выбирайте историю для своего идеального вечера на Netflix и погрузитесь в по-настоящему увлекательную историю!