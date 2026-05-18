Саме таким є серіал "Кошмарні колишні", який став одним із найпопулярніших серед українців на Netflix. Стрічка увійшла до топ-10 найпопулярніших серіалів серед українських глядачів, згідно з рейтингом, опублікованим на сайті Tudum by Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей серіал заслуговує на вашу увагу.

Дивіться також "Ранок не міг початися краще": як українці реагують на новину про 3 сезон "Парочки слідчих"

Історія, яка відкриває очі: про що серіал "Кошмарні колишні"?

Люди часто схильні ідеалізувати почуття, стосунки та історії кохання. Однак у реальному житті трапляються зовсім інші сценарії – іноді значно темніші й драматичніші.

Саме про це розповідає серіал "Кошмарні колишні", який можна подивитись на Netflix. Це історія про темний бік кохання, зради, маніпуляції та небезпечні ігри, де почуттям часто не залишається місця, а на перший план виходять розрахунок і приховані мотиви.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Кошмарні колишні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Особливість серіалу полягає в тому, що він заснований на реальних подіях, що робить сюжет ще більш напруженим і моторошним. Наразі стрічка посідає 9-те місце у рейтингу найпопулярніших серіалів серед українських глядачів за останній тиждень.

До речі, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу. Читайте про важливий документальний фільм на YouTube, який варто подивитися кожному українцю.

Чому варто подивитись серіал?

Серіал налічує два сезони по чотири епізоди, тож його легко можна переглянути впродовж робочого тижня. Тому, якщо шукаєте історію, де сувора реальність переважає над романтизацією почуттів і стосунків, цей серіал може стати вдалим вибором.

Ба більше, у рейтингу IMDb серіал отримав високий бал. А саме 7.3 з 10 можливих.

Прем'єра перших епізодів відбулася ще у 2024 році, однак сьогодні серіал знову набирає популярності серед українських глядачів. Тому, якщо ви вагаєтесь, яку стрічку обрати, "Кошмарні колишні" може стати відмінним варіантом.



Серіал "Кошмарні колишні" / Фото Netflix

Які ще серіали на реальних подіях варто подивитись ввечері?

Серіали, які засновані на реальних подіях є одними із найцікавіших у світі. На Netflix можна знайти чимало таких стрічок.

Це історії з абсолютно різними сюжетними лініями, тому кожен зможе обрати для себе щось справді особливе. Варто звернути увагу на такі серіали:

"Тиха Нава"

"Неймовірне"

"Медсестра"

"Змій"

"Дес"

Обирайте історію для свого ідеального вечора на Netflix та зануртесь у по-справжньому захопливу історію!