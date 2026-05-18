Тож творці серіалу не стали довго зволікати й офіційно підтвердили вихід третього сезону. Про це повідомили на інстаграм-сторінці 1+1 та у програмі "Сніданок з 1+1".
Дивіться також 6 затишних фільмів на вечір, які допоможуть забути про проблеми
3 сезон "Парочки слідчих" буде: що відомо?
Український серіал "Парочка слідчих", який полюбився багатьом глядачам, офіційно продовжили на третій сезон.
Наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра та як саме розвиватиметься сюжет, однак у коментарях прихильники вже активно діляться своїми сподіваннями. Багато хто мріє побачити Софію разом із Пашею та сподівається, що саме так розвиватиметься їхня історія.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський про "Парочку слідчих": дивіться відео онлайн
Чимало глядачів неабияк зраділи цій новині. У коментарях навіть жартують:
Ось як за 10 секунд зробити щасливими 3,7 мільйона людей – просто сказати, що буде третій сезон "Парочки слідчих".
Глядачі також очікують подальшого розвитку стосунків головних героїв. Ось, що пишуть українці у коментарях:
- "Ми вас одразу попереджаємо, Софія має бути з Пашею, інші варіанти сценарію навіть не розглядайте"
- "Сподіваємося, новий сезон буде ще цікавішим, емоційнішим і подарує нам багато крутих моментів"
- "Ранок не міг почалися краще"
- "Це найкраща новина, яку я почула за цей рік"
- "Нехай цей серіал триває вічно"
Якщо у першому сезоні між ними лише проглядалася симпатія, то в другому стало помітно, що почуття починають розгоратися. Тож українці сподіваються, що у третьому сезоні побачать між героями вже значно більше.
Що варто знати про 2-й сезон?
- 27 квітня 2026 року відбулась прем'єра другого сезону серіалу "Парочка слідчих".
- Фінальні епізоди вийшли у світ 7 травня.
- Другий сезон налічував 16 епізодів.
- У другому сезоні головні ролі знову виконали Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський. Також до акторського складу долучилася Тетяна Злова, яка зіграла антагоністку Оксану Левчук.
- У 2-му сезоні команда детективів знову взялася за розслідування найскладніших кримінальних справ, а головним героям паралельно доводилося розбиратися у власних стосунках.