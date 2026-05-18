Поэтому создатели сериала не стали долго медлить и официально подтвердили выход третьего сезона. Об этом сообщили на инстаграм-странице 1+1 и в программе "Завтрак с 1+1".
3 сезон "Парочки следователей" будет: что известно?
Украинский сериал "Парочка следователей", который полюбился многим зрителям, официально продлили на третий сезон.
Пока неизвестно, когда состоится премьера и как именно будет развиваться сюжет, однако в комментариях поклонники уже активно делятся своими надеждами. Многие мечтают увидеть Софию вместе с Пашей и надеются, что именно так будет развиваться их история.
Юлия Буйновская и Константин Октябрьский о "Парочке следователей": смотрите видео онлайн
Многие зрители изрядно обрадовались этой новости. В комментариях даже шутят:
Вот как за 10 секунд сделать счастливыми 3,7 миллиона человек – просто сказать, что будет третий сезон "Парочки следователей".
Зрители также ожидают дальнейшего развития отношений главных героев. Вот, что пишут украинцы в комментариях:
- "Мы вас сразу предупреждаем, София должна быть с Пашей, другие варианты сценария даже не рассматривайте"
- "Надеемся, новый сезон будет еще интереснее, эмоциональнее и подарит нам много крутых моментов"
- "Утро не могло начаться лучше"
- "Это лучшая новость, которую я услышала за этот год"
- "Пусть этот сериал длится вечно"
Если в первом сезоне между ними только просматривалась симпатия, то во втором стало заметно, что чувства начинают разгораться. Поэтому украинцы надеются, что в третьем сезоне увидят между героями уже значительно больше.
Что стоит знать о 2-м сезоне?
- 27 апреля 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала "Парочка следователей".
- Финальные эпизоды вышли в свет 7 мая.
- Второй сезон насчитывал 16 эпизодов.
- Во втором сезоне главные роли снова исполнили Юлия Буйновская и Константин Октябрьский. Также к актерскому составу присоединилась Татьяна Злова, которая сыграла антагонистку Оксану Левчук.
- Во 2-м сезоне команда детективов снова взялась за расследование сложных уголовных дел, а главным героям параллельно приходилось разбираться в собственных отношениях.