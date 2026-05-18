В этот день особенно важно вспоминать историю Крыма и борьбу его коренного народа за право жить на собственной земле. Одной из лент, которая поможет лучше понять уже современную историю полуострова и события 2014 года, является документальный фильм "Крым. Как это было". В материале 24 Канала рассказываем о нем больше.
Фильм "Крым. Как это было": почему важно смотреть ленту?
14 марта 2016 года состоялась премьера документального фильма "Крым. Как это было". Эту ленту особенно стоит посмотреть 18 мая – в День борьбы за права крымскотатарского народа в Украине.
Фильм рассказывает об украинских офицерах, солдатах и матросах, которые во время захвата Крыма российскими войсками оставались верными присяге и продолжали выполнять свой долг в чрезвычайно сложных условиях.
Лента показывает события изнутри – жизни на окруженных военных базах и заблокированных военных кораблях, давая возможность увидеть ситуацию глазами ее участников.
Сегодня фильм доступен для свободного просмотра на YouTube, поэтому его можно удобно посмотреть в любое время.
"Крым. Как это было": смотрите фильм онлайн
Кто работал над фильмом "Крым. Как это было"?
Над лентой работали:
- режиссер Константин Кляцкин,
- продюсеры Александра Братищенко и Сергей Малярчук,
- композитор Роман Вишневский,
- звукорежиссер Павел Липа,
- оператор Владимир Усик и команда монтажа.
Фильм состоит из новелл, каждая из которых рассказывает истории представителей разных родов войск и их выбор оставаться верными присяге, не переходя на сторону врага.
Какие еще фильмы о Крыме заслуживают просмотра?
Есть и немало других важных фильмов о Крыме – как документальных, так и художественных. Среди лент, которые стоит пересмотреть:
- "Хайтарма",
- "Домой",
- "1944",
- "Чужая молитва",
- "Мустафа" и многие другие.
Выбирайте фильм к просмотру и открывайте для себя важные страницы украинской истории.