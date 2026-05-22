24 Канал расскажет, какие сериалы посмотреть, пока в ожидании продолжения "Парочки следователей". Они также стали достаточно популярными среди зрителей.

Что посмотреть, пока ждете 3 сезон "Парочки следователей"?

"Следователь"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Следователь Анастасия Ясинская переводится из Киева в маленький город, ведь работа переплелась с личной жизнью. Она будет не только расследовать запутанные дела, но и пытаться раскрыть убийство брата.

Напарником главной героини становится капитан Кирилл Старлей. Мужчина и женщина очень разные, но чем дольше они работают вместе, тем больше сближаются. Смогут ли они быть вместе и сохранить чувства?

"Ключи от правды"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Опытная следователь Валерия уходит со службы, когда ее брата обвинили в убийстве и он погиб. Девушка берется за расследование дела и попадает в престижный отель, который скрывает немало тайн.

"Сокровища"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Вера выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы начать новую жизнь и вернуть семейный дом, который присвоили ее дядя, его жена и дочь.

В то же время в город приезжает капитан полиции Богдан. Он работает под прикрытием успешного бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, ведь в преступлении обвинили его мать.

Вера и Богдан влюбляются друг в друга, но не могут быть вместе из-за дела мужчины. А жизнь главных героев может перевернуть с ног на голову загадочное сокровище времен Второй мировой войны.

Кстати, ранее мы писали о легендарном украинском сериале, который обожают украинцы. Это "Поймать Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".