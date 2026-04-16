24 Канал склав добірку фільмів, які хочеться дивитися кілька разів. Вони мають високий рейтинг і полюбилися людям у всьому світі, тож зберігайте матеріал.

Фільми 90-х, які хочеться передивлятися

"Славні хлопці" (1990)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Генрі Гілл має ірландські та італійські корені й виріс у Нью-Йорку 1950-х років. Кар'єра чоловіка у відділі боротьби з організованою злочинністю розвивається. Після того як головний герой свідчить проти своїх колишніх партнерів, він потрапляє до програми захисту свідків ФБР.

"Кримінальне чтиво" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Джулс і Вінсент – не типові гангстери та працюють на Марселласа Волеса. Вони схильні до філософських роздумів, самопізнання та пошуків сенсу життя і доволі часто обговорюють глибокі теми.

Джулс і Вінсент не лише займаються кримінальними справами, але й іншими завданнями від свого боса. Марселлас, наприклад, доручає їм слідкувати за своєю дружиною Мією, яка вживає наркотики.

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Працівник банку Стенлі Іпкіс знаходить чарівну зелену маску і його життя змінюється. Одягаючи її, він перетворюється на харизматичного та впевненого у собі чоловіка.

На Стенлі звертає увагу співачка нічного клубу Тіна Карлайл. Проте маска впливає на нього й негативно: чоловік грабує банк, чим злить кримінального авторитета Доріана Тайрелла.

