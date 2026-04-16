"Золота лихоманка"

"Золота лихоманка" – один із найвідоміших фільмів Чарлі Чапліна. У ньому він втілив образ Волоцюги. Його герой вирушає до Клондайку в пошуках золота. Однак жахлива хуртовина заганяє його в снігову пастку, і він опиняється в хатині разом із ще одним золотошукачем та небезпечним втікачем. Попереду на них чекають серйозні випробування.

"Вогні великого міста"

Ще одна стрічка, в якій одну з головних ролей зіграв Чарлі Чаплін, – "Вогні великого міста" (1931). У центрі сюжету – маленький бродяга, який зустрічає красиву сліпу дівчину, що продає квіти на вулиці. Вона помилково вважає його заможним герцогом, а він, закохавшись, прагне допомогти їй повернути зір і вирушає на пошуки грошей.

"Великий диктатор"

У 1940 році вийшов фільм "Великий диктатор", де Чарлі Чаплін зіграв одразу дві ролі – фашистського диктатора та бідного єврейського перукаря. До речі, ця стрічка стала для нього першою повністю звуковою роботою. Фільм здобув широке визнання і комерційний успіх, водночас викликавши чимало суперечок через своє політичне підґрунтя.



Чарлі Чаплін у фільмі "Великий диктатор" / Кадр із фільму

Які ще фільми з Чарлі Чапліном заслуговують на перегляд?

Також Чарлі Чапліна можна побачити у таких фільмах:

"Новітні часи",

"Малюк",

"Цирк",

"Вогні рампи",

"Мосьє Верду",

а також у численних короткометражних стрічках.

22 грудня 1977 року легендарний Чарлі Чаплін помер. Йому було 88 років. Сьогодні, у день його народження, ми згадуємо його як митця, який подарував світові безсмертні фільми.