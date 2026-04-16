24 Канал составил подборку фильмов, которые хочется смотреть несколько раз. Они имеют высокий рейтинг и полюбились людям во всем мире, поэтому сохраняйте материал.
Фильмы 90-х, которые хочется пересматривать
"Славные парни" (1990)
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
Генри Хилл имеет ирландские и итальянские корни и вырос в Нью-Йорке 1950-х годов. Карьера мужчины в отделе борьбы с организованной преступностью развивается. После того как главный герой свидетельствует против своих бывших партнеров, он попадает в программу защиты свидетелей ФБР.
"Криминальное чтиво" (1994)
- Рейтинг IMDb: 8.8/10
Джулс и Винсент – не типичные гангстеры и работают на Марселласа Волеса. Они склонны к философским размышлениям, самопознания и поисков смысла жизни и довольно часто обсуждают глубокие темы.
Джулс и Винсент не только занимаются уголовными делами, но и другими задачами от своего босса. Марселлас, например, поручает им следить за своей женой Мией, которая употребляет наркотики.
"Маска" (1994)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Работник банка Стэнли Ипкис находит волшебную зеленую маску и его жизнь меняется. Надевая ее, он превращается в харизматичного и уверенного в себе мужчину.
На Стэнли обращает внимание певица ночного клуба Тина Карлайл. Однако маска влияет на него и негативно: мужчина грабит банк, чем злит криминального авторитета Дориана Тайрелла.
Какие интересные фильмы посмотреть вечером?
"Ну мам" – это украинская семейная комедия, в которой рассказывается об отношениях между матерями и детьми.
"Острые козырьки: Бессмертный" – Томас Шелби возвращается в Бирмингем во время Второй мировой войны и сталкивается со сложным испытанием.
"Служанка" – Милли Келловей начинает работать служанкой в поместье Винчестеров. Работа кажется девушке идеальной, однако каждый из жителей дома что-то скрывает.