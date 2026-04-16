24 Канал составил подборку фильмов, которые хочется смотреть несколько раз. Они имеют высокий рейтинг и полюбились людям во всем мире, поэтому сохраняйте материал.

Фильмы 90-х, которые хочется пересматривать

"Славные парни" (1990)

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Генри Хилл имеет ирландские и итальянские корни и вырос в Нью-Йорке 1950-х годов. Карьера мужчины в отделе борьбы с организованной преступностью развивается. После того как главный герой свидетельствует против своих бывших партнеров, он попадает в программу защиты свидетелей ФБР.

"Славные парни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Криминальное чтиво" (1994)

Рейтинг IMDb: 8.8/10

Джулс и Винсент – не типичные гангстеры и работают на Марселласа Волеса. Они склонны к философским размышлениям, самопознания и поисков смысла жизни и довольно часто обсуждают глубокие темы.

Джулс и Винсент не только занимаются уголовными делами, но и другими задачами от своего босса. Марселлас, например, поручает им следить за своей женой Мией, которая употребляет наркотики.

"Криминальное чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Работник банка Стэнли Ипкис находит волшебную зеленую маску и его жизнь меняется. Надевая ее, он превращается в харизматичного и уверенного в себе мужчину.

На Стэнли обращает внимание певица ночного клуба Тина Карлайл. Однако маска влияет на него и негативно: мужчина грабит банк, чем злит криминального авторитета Дориана Тайрелла.

"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма

