Но, к сожалению, не всем людям дано быть вместе и умереть в один день. 24 Канал расскажет, что можно посмотреть, когда хочется поплакать.
Интересно 3 культовые фильмы 90-х годов, которые захочется пересмотреть не один раз
"Три метра над уровнем неба", 2010
Рейтинг IMDb: 6,7
Это испанская мелодрама, которая рассказывает о страстной истории любви Баби – девушку из состоятельной семьи, и Аче – брутального хулигана. Некоторые критики "окрестили" эту историю современной интерпретацией Ромео и Джульетты.
Один несчастный случай ставит под угрозу отношения людей, которые так сильно любили друг друга.
"Искупление", 2007
Рейтинг IMDb: 7,8
События фильма разворачиваются в 1930-х годах в Англии. Сесилия происходит из аристократической семьи, однако влюбляется в сына дворецкого, по имени Роберт. Но младшая сестра узнает об этих чувствах и придумывает лживый план, чтобы разлучить влюбленную пару.
"До встречи с тобой", 2016
Рейтинг IMDb: 7,4
Луиза устраивается на работу сиделкой для молодого человека, который из-за серьезной травмы оказался в инвалидной коляске и почти не может двигать конечностями. Сначала они не могут найти общий язык, однако вспыльчивый характер Луизы помогает вернуть Уиллу ощущение счастья.
Однако мужчина принимает решение, которое в один миг разрушает все.
"Виноваты звезды", 2014
Рейтинг IMDb: 7,6
16-летняя Гейзел Грейс неизлечимо больна. Рак поразил ее щитовидную железу, легкие, приковал к кислородному баллону и лишил надежды на нормальную жизнь. Ради родителей она начинает ходить в группу поддержки, где больные делятся своими историями. Там девушка знакомится с Гасом Уолтерсом. Он был вынужден оставить баскетбол из-за потери ноги. Именно он помогает Гейзел понять, что болезнь не способна лишить элементарных радостей жизни.
Что посмотреть со счастливым концом?
- "Из 13 в 30". Подросток Дженна загадывает желание побыстрее повзрослеть – и просыпается 30-летней успешной женщиной. Однако взрослая жизнь оказывается не такой идеальной: она потеряла друзей и стала совсем другим человеком. Дженна пытается это все исправить и вернуть самое важное – искренность и любовь.
- "Всем парням, которых я любила раньше". Лара Джин пишет любовные письма всем ребятам, в которых когда-то была влюблена, однако никогда их не отправляет. Однажды ее спокойная жизнь рушится, когда письма случайно поступают к адресатам. Чтобы избежать неудобств, Джин заключает фиктивные отношения с Питером, однако их мнимая любовь со временем перерастает в настоящую.