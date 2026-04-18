Но, к сожалению, не всем людям дано быть вместе и умереть в один день. 24 Канал расскажет, что можно посмотреть, когда хочется поплакать.

"Три метра над уровнем неба", 2010

Рейтинг IMDb: 6,7

Это испанская мелодрама, которая рассказывает о страстной истории любви Баби – девушку из состоятельной семьи, и Аче – брутального хулигана. Некоторые критики "окрестили" эту историю современной интерпретацией Ромео и Джульетты.

Один несчастный случай ставит под угрозу отношения людей, которые так сильно любили друг друга.

"Искупление", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

События фильма разворачиваются в 1930-х годах в Англии. Сесилия происходит из аристократической семьи, однако влюбляется в сына дворецкого, по имени Роберт. Но младшая сестра узнает об этих чувствах и придумывает лживый план, чтобы разлучить влюбленную пару.

"До встречи с тобой", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Луиза устраивается на работу сиделкой для молодого человека, который из-за серьезной травмы оказался в инвалидной коляске и почти не может двигать конечностями. Сначала они не могут найти общий язык, однако вспыльчивый характер Луизы помогает вернуть Уиллу ощущение счастья.

Однако мужчина принимает решение, которое в один миг разрушает все.

"Виноваты звезды", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

16-летняя Гейзел Грейс неизлечимо больна. Рак поразил ее щитовидную железу, легкие, приковал к кислородному баллону и лишил надежды на нормальную жизнь. Ради родителей она начинает ходить в группу поддержки, где больные делятся своими историями. Там девушка знакомится с Гасом Уолтерсом. Он был вынужден оставить баскетбол из-за потери ноги. Именно он помогает Гейзел понять, что болезнь не способна лишить элементарных радостей жизни.

