Любовні трикутники у кіно, від яких фанатіли всі

"Щоденник Бріджит Джонс", 2001

Рейтинг IMDb: 6,8

Бріджит живе між двома полюсами. Деніел Клівер дає їй адреналін, флірт і відчуття бажаності, але регулярно знецінює й зраджує. Марк Дарсі здається холодним і незграбним, проте саме він приймає Бріджит такою, яка вона є. Головна героїня проживає неабиякі емоційні гойдалки, однак серце знає, на користь якого чоловіка має впасти вибір.

"Сутінки", 2008

Рейтинг IMDb: 5,4

Про історію кохання вампіра, людини та перевертня. Юна Белла одразу відчула потяг до "холодного", однак її інший друг не мав наміру здаватись. У якийсь момент дівчина почала розриватись між почуттями, що у неї були до Едварда та Джейкоба, та все ж вона зробила свій вибір.

Белла та Джейкоб / Кадр із фільму "Сутінки. Сага: Новий місяць"

"Отже війна", 2012

Рейтинг IMDb: 6,3

У цьому фільмі тему любовного трикутника подали через призму гумору. Так і Франклін – найкращі друзі, які таємно змагаються за Лорен, використовуючи шпигунські гаджети, стеження і підстави. Дівчина стає не просто об'єктом симпатії, а так званим каталізатором для переосмислення дружби, довіри й чесності.

"Фаворитка", 2018

Рейтинг IMDb: 7,5

Це доволі незвична лінія кохання у світі кіно. Сара – давня фаворитка королеви Анни, впливова й різка. А Ебігейл зовні покірна, але надзвичайно хитра. Обидві дівчини борються за близькість до королеви, бо любов тут означає владу, контроль і виживання.

"Суперники", 2024

Рейтинг IMDb: 7,0

Таші Дункан стає центральною фігурою між Артом і Патріком – колишніми друзями. Їхній трикутник – це суміш сексуальної напруги, образ, змагання і нереалізованих амбіцій.

Кохання тут точно не відокремлюється від суперництва: кожен матч – продовження їхніх особистих стосунків.

