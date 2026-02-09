Любовні трикутники у кіно, від яких фанатіли всі
- Стаття розповідає про знамениті любовні трикутники у фільмах, зокрема: "Щоденник Бріджит Джонс", "Сутінки", "Отже війна", "Фаворитка" і "Суперники".
- Кожен фільм має свій унікальний сюжет любовного трикутника, який варіюється від комедійного до драматичного контексту.
Уже незабаром, 14 лютого, закохані пари по всьому світу святкуватимуть День Валентина. Це чудова нагода, щоб пригадати культові історії кохання з любовними трикутниками.
А якщо ви у списку тих, хто полюбляє такі історії, то вмощуйтесь зручніше, запасіться смачною їжею й обирайте фільм з переліку 24 Каналу.
Любовні трикутники у кіно
"Щоденник Бріджит Джонс", 2001
Рейтинг IMDb: 6,8
Бріджит живе між двома полюсами. Деніел Клівер дає їй адреналін, флірт і відчуття бажаності, але регулярно знецінює й зраджує. Марк Дарсі здається холодним і незграбним, проте саме він приймає Бріджит такою, яка вона є. Головна героїня проживає неабиякі емоційні гойдалки, однак серце знає, на користь якого чоловіка має впасти вибір.
"Сутінки", 2008
Рейтинг IMDb: 5,4
Про історію кохання вампіра, людини та перевертня. Юна Белла одразу відчула потяг до "холодного", однак її інший друг не мав наміру здаватись. У якийсь момент дівчина почала розриватись між почуттями, що у неї були до Едварда та Джейкоба, та все ж вона зробила свій вибір.
"Отже війна", 2012
Рейтинг IMDb: 6,3
У цьому фільмі тему любовного трикутника подали через призму гумору. Так і Франклін – найкращі друзі, які таємно змагаються за Лорен, використовуючи шпигунські гаджети, стеження і підстави. Дівчина стає не просто об'єктом симпатії, а так званим каталізатором для переосмислення дружби, довіри й чесності.
"Фаворитка", 2018
Рейтинг IMDb: 7,5
Це доволі незвична лінія кохання у світі кіно. Сара – давня фаворитка королеви Анни, впливова й різка. А Ебігейл зовні покірна, але надзвичайно хитра. Обидві дівчини борються за близькість до королеви, бо любов тут означає владу, контроль і виживання.
"Суперники", 2024
Рейтинг IMDb: 7,0
Таші Дункан стає центральною фігурою між Артом і Патріком – колишніми друзями. Їхній трикутник – це суміш сексуальної напруги, образ, змагання і нереалізованих амбіцій.
Кохання тут точно не відокремлюється від суперництва: кожен матч – продовження їхніх особистих стосунків.
