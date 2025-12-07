4 високорейтингові фільми на реальних подіях, які варто подивитись кожному

Фільми на реальних подіях – неймовірно захопливі, тож точно заслуговують на увагу. Ці історії запам'ятовуються надовго і змушують задуматися.

24 Канал розповість про стрічки на реальних подіях з високим рейтингом IMDb, які варто подивитися кожному. Зберігайте добірку, якщо збираєтесь влаштувати кіновечір.

Фільми на реальних подіях: добірка

"Список Шиндлера" (1993)

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Режисером цієї історичної драми став легендарний Стівен Спілберг, а головну роль зіграв Ліам Нісон. Фільм знятий на основі однойменного роману Томаса Кініллі. У стрічці розповідається про німецького промисловця Оскара Шиндлера, який врятував понад тисячу євреїв під час Другої світової війни.

"Ігри розуму" (2001)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Біографічна драма, знята режисером Роном Говардом за мотивами однойменного роману Сильвії Назар. Стрічка отримала чотири премії Оскар, "Золотий глобус" і BAFTA. Це історія про відомого американського математика Джона Форбса Неша, якого зіграв Рассел Кроу, зокрема про його наукове відкриття та кохання.

"У гонитві за щастям" (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

У фільмі розповідається про життя біржового брокера Кріса Гарднера, якого зіграв неперевершений Вілл Сміт. За цю роль актор отримав номінацію Оскар у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Дружина головного героя відправилася на пошуки кращого життя, тож він виховує сина наодинці. Кріс зіштовхується з фінансовими труднощами, та попри це прагне забезпечити дитині хороше майбутнє.

"Оппенгеймер" (2023)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фільм від режисера Крістофера Нолана з зіркою серіалу "Гострі картузи" Кілліаном Мерфі у головній ролі. У 2024 році стрічка перемогла у 7 номінаціях премії Оскар, зокрема у категорії "Найкращий фільм". Це розповідь про фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який є "батьком атомної бомби".

