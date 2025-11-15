Став королем у 73 роки: які фільми про Чарльза III варто подивитися

Чарльз III завжди був у центрі уваги британської преси. Його життя, а особливо любовні історії, сповнені скандалів та таємниць. Не дивно, що з часом вони ставали об'єктами для екранізацій на великих і малих екранах.

Про британську королівську родину створили чимало фільмів та серіалів. Більшість з них засновані на історіях Єлизавети II або принцеси Діани, однак також вони торкаються життя Чарльза III, пише 24 Канал.

"Чарльз і Діана: Королівська історія кохання" (1982)

Рейтинг IMDb: 4,9

У центрі біографічного фільму – роман та весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер. Творці стрічки вдалися до деталей знайомства, перших побачень, закоханості та одруження.

Фільм вийшов на екрани через рік після їхнього весілля, тому історія кохання зображена у позитивних тонах. Як ми знаємо, насправді ж подружжя розлучилося, а принцеса Діана трагічно загинула.

"Чарльз і Діана: Королівська історія кохання": дивіться онлайн

"Королева" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,3

Картина зосереджується на Єлизаветі II та її стосунках з тодішнім прем'єр-міністром Тоні Блером на тлі загибелі принцеси Діани.

Принц Чарльз теж фігурує у цьому фільмі. Його зобразили як вдівця, який переживає втрату колишньої дружини та намагається втішити синів, принців Вільяма та Гаррі. Гелен Міррен, яка зіграла королеву, отримала Оскар за найкращу жіночу роль.

"Королева": дивіться трейлер онлайн

"Діана" (2013)

Рейтинг IMDb: 5,6

Стрічка розповідає про останні дні життя принцеси Діани. Королівський шлюб зруйнований, а монарша сім'я намагається відсторонитися від усіх скандалів. Але принцеса продовжує свою роботу й подорожує усім світом. В Австралії, Пакистані, Боснії – люди в кожному куточку Землі чекають зустрічі з "королевою сердець".

Принц Чарльз тут зображений здебільшого як негативний персонаж, що спричинив розлучення з Діаною та намагався завадити її новим стосункам.

"Діана: Історія кохання": дивіться трейлер онлайн

Додамо, що вже у 2026 році вийде новий фільм Finding Harmony: A King's Vision, у якому знявся Чарльз III. Стрічка від Amazon Prime Video розповідатиме про діяльність короля у сфері екології.