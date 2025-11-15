Стал королем в 73 года: какие фильмы о Чарльзе III стоит посмотреть

Чарльз III всегда был в центре внимания британской прессы. Его жизнь, а особенно любовные истории, полны скандалов и тайн. Неудивительно, что со временем они становились объектами для экранизаций на больших и малых экранах.

О британской королевской семье создали немало фильмов и сериалов. Большинство из них основаны на историях Елизаветы II или принцессы Дианы, однако также они касаются жизни Чарльза III, пишет 24 Канал.

"Чарльз и Диана: Королевская история любви" (1982)

Рейтинг IMDb: 4,9

В центре биографического фильма – роман и свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Создатели ленты прибегли к деталям знакомства, первых свиданий, влюбленности и бракосочетания.

Фильм вышел на экраны через год после их свадьбы, поэтому история любви изображена в положительных тонах. Как мы знаем, на самом же деле супруги развелись, а принцесса Диана трагически погибла.

"Королева" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,3

Картина сосредотачивается на Елизавете II и ее отношениях с тогдашним премьер-министром Тони Блэром на фоне гибели принцессы Дианы.

Принц Чарльз тоже фигурирует в этом фильме. Его изобразили как вдовца, который переживает потерю бывшей жены и пытается утешить сыновей, принцев Уильяма и Гарри. Хелен Миррен, которая сыграла королеву, получила Оскар за лучшую женскую роль.

"Диана" (2013)

Рейтинг IMDb: 5,6

Лента рассказывает о последних днях жизни принцессы Дианы. Королевский брак разрушен, а монаршая семья пытается отстраниться от всех скандалов. Но принцесса продолжает свою работу и путешествует по всему миру. В Австралии, Пакистане, Боснии – люди в каждом уголке Земли ждут встречи с "королевой сердец".

Принц Чарльз здесь изображен в основном как негативный персонаж, что вызвал развод с Дианой и пытался помешать ее новым отношениям.

Добавим, что уже в 2026 году выйдет новый фильм Finding Harmony: A King's Vision, в котором снялся Чарльз III. Лента от Amazon Prime Video будет рассказывать о деятельности короля в сфере экологии.