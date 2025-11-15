О британской королевской семье создали немало фильмов и сериалов. Большинство из них основаны на историях Елизаветы II или принцессы Дианы, однако также они касаются жизни Чарльза III, пишет 24 Канал.
"Чарльз и Диана: Королевская история любви" (1982)
Рейтинг IMDb: 4,9
В центре биографического фильма – роман и свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Создатели ленты прибегли к деталям знакомства, первых свиданий, влюбленности и бракосочетания.
Фильм вышел на экраны через год после их свадьбы, поэтому история любви изображена в положительных тонах. Как мы знаем, на самом же деле супруги развелись, а принцесса Диана трагически погибла.
"Чарльз и Диана: Королевская история любви": смотрите онлайн
"Королева" (2006)
Рейтинг IMDb: 7,3
Картина сосредотачивается на Елизавете II и ее отношениях с тогдашним премьер-министром Тони Блэром на фоне гибели принцессы Дианы.
Принц Чарльз тоже фигурирует в этом фильме. Его изобразили как вдовца, который переживает потерю бывшей жены и пытается утешить сыновей, принцев Уильяма и Гарри. Хелен Миррен, которая сыграла королеву, получила Оскар за лучшую женскую роль.
"Королева": смотрите трейлер онлайн
"Диана" (2013)
Рейтинг IMDb: 5,6
Лента рассказывает о последних днях жизни принцессы Дианы. Королевский брак разрушен, а монаршая семья пытается отстраниться от всех скандалов. Но принцесса продолжает свою работу и путешествует по всему миру. В Австралии, Пакистане, Боснии – люди в каждом уголке Земли ждут встречи с "королевой сердец".
Принц Чарльз здесь изображен в основном как негативный персонаж, что вызвал развод с Дианой и пытался помешать ее новым отношениям.
"Диана: История любви": смотрите трейлер онлайн
Добавим, что уже в 2026 году выйдет новый фильм Finding Harmony: A King's Vision, в котором снялся Чарльз III. Лента от Amazon Prime Video будет рассказывать о деятельности короля в сфере экологии.