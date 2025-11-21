Найкращі історії про вампірів, що стали класикою

Вампіри – одні з найзагадковіших і найпопулярніших персонажів кіно. Вони можуть бути романтичними, філософськими, небезпечними або смішними, але завжди залишають після себе атмосферу нічної магії.

Ці фільми по-різному переосмислюють міф про кровопивць: через драму, гумор, кохання або вишукану меланхолію. 24 Канал зібрав найцікавіші історії, що давно стали культовими.

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

Рейтинг IMDb: 7,5

У центрі історії – вампір Луї, який розповідає журналісту про своє двохсотрічне існування. Він згадує трагічні втрати, вічну самотність та складні стосунки з харизматичним, але жорстоким Лестатом, який і перетворив його на вампіра. Їхня історія охоплює століття та континенти, показуючи темний, естетичний і водночас філософський бік вампірського життя.

"Інтерв'ю з вампіром": дивіться трейлер фільму онлайн

"Виживуть тільки коханці" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,2

Меланхолічна історія про двох вампірів – Адама та Єву, які кохають один одного століттями. Він – музикант, розчарований сучасною цивілізацією, вона – мудра й чуттєва спостерігачка за світом. Коли Адам занурюється у депресію, Єва приїжджає до нього, щоб повернути сенс життя. Їхня любовна історія – це суміш поезії, джазу, філософії та естетики нічного Детройта й Танжера.

"Виживуть тільки коханці": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сутінки" (2008)

Рейтинг IMDb: 5,4

Переїхавши у похмуре містечко Форкс, Белла Свон знайомиться з таємничим однокласником Едвардом Калленом – вампіром, який живе серед людей. Їхня історія кохання стає небезпечною, адже існують інші вампіри, менш мирні. Фільм став феноменом для підліткової культури та поклав початок цілій сазі про боротьбу, пристрасть і вибір між холодною вічністю та живими емоціями.

Є ще чотири частини вампірської франшизи: "Сутінки. Сага. Молодик", "Сутінки. Сага. Затемнення", "Сутінки. Сага. Світанок. 1 частина", "Сутінки. Сага. Світанок. 2 частина".

"Сутінки": дивіться трейлер фільму онлайн

"Що ми робимо у тінях" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Псевдодокументальна комедія про групу вампірів, які живуть разом у новозеландському будинку. Вони намагаються розв'язувати побутові проблеми, уживатися одне з одним, ходити в нічні клуби й пристосуватися до сучасного світу. Віаґо, Владислав, Дікон і Петір – кожен зі своїми звичками та віковими примхами утворюють абсурдно смішну "нічну квартиру".

"Що ми робимо у тінях": дивіться трейлер фільму онлайн

