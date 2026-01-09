4 цікаві фільми, де герої потрапляють в сніговий полон

Останні кілька днів січень нагадує нам, якою може бути справжня зима. Снігопади та морозні дні – не найкращий час для прогулянок, тож люди надають перевагу залишатися вдома.

Щоб не було нудно, 24 Канал підготував нову добірку тематичних фільмів, де події відбуваються у сувору зиму.

До теми 6 зимових фільмів та серіалів для перегляду у холодні вечори

Які фільми подивитися взимку?

"Снігова спільнота"

Рік: 2023

Рейтинг IMDb: 7.8

В основі цього фільму – реальна авіакатастрофа, яка сталася 1972 року в Андах. Тоді там розбився пасажирський літак, який прямував до Чилі. Серед 45 пасажирів вдалося вижити лише 29, які тепер намагаються вижити.

"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гора між нами"

Рік: 2017

Рейтинг IMDb: 6.4

Головні герої – лікар Бен і журналістка Алекс наймають невеликий літак через скасований рейс до Нью-Йорка. Однак пілотові стає погано й літак падає у засніжених горах. Тепер пасажири роблять все для того, щоб вижити в екстремальних умовах.

"Гора між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Еверест"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 7.1

Цей фільм знятий на основі реальних подій, які відбулися в травні 1996 року в Гімалаях. Тоді група альпіністів-любителів, учасників експедиції "Консультанти з пригод" під керівництвом професійного гіда Роба Голла і його помічників вирушила до Непалу заради сходження на найвищу вершину планети – Еверест.

"Еверест": дивіться онлайн трейлер фільму

"Легенда Г'ю Гласса"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 8.0

Г'ю Гласс разом із командою вирушає в експедицію, під час якої відбувається сутичка з диким ведмедем, де герой отримує важке поранення. Команда вирішує розділитися на дві частини. Син Гласса – Гоук і два мистивці – Джон Фіцджеральд і Джим Бріджер мають дочекатися смерті Г'ю, щоб поховати його. Натомість Фіцджеральд вбиває Гоука і залишає пораненого. Гласс опановує себе й прагне зробити все, щоб знайти зрадника і помститися.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться онлайн трейлер фільму