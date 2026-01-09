4 интересных фильма, где герои попадают в снежный плен
- "Снежное сообщество" рассказывает о выживании 29 пассажиров после авиакатастрофы в Андах 1972 года.
- "Гора между нами" описывает борьбу за выживание врача Бена и журналистки Алекс после падения самолета в заснеженных горах.
Последние несколько дней январь напоминает нам, какой может быть настоящая зима. Снегопады и морозные дни не лучшее время для прогулок, поэтому люди предпочитают оставаться дома.
Чтобы не было скучно, 24 Канал подготовил новую подборку тематических фильмов, где события происходят в суровую зиму.
Какие фильмы посмотреть зимой?
"Снежное сообщество"
Год: 2023
Рейтинг IMDb: 7.8
В основе этого фильма – реальная авиакатастрофа, которая произошла в 1972 году в Андах. Тогда там разбился пассажирский самолет, который направлялся в Чили. Среди 45 пассажиров удалось выжить только 29, которые теперь пытаются выжить.
"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Гора между нами"
Год: 2017
Рейтинг IMDb: 6.4
Главные герои – врач Бен и журналистка Алекс нанимают небольшой самолет из-за отмененного рейса в Нью-Йорк. Однако пилоту становится плохо и самолет падает в заснеженных горах. Теперь пассажиры делают все для того, чтобы выжить в экстремальных условиях.
"Гора между нами": смотрите онлайн трейлер фильма
"Эверест"
Год: 2015
Рейтинг IMDb: 7.1
Этот фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в мае 1996 года в Гималаях. Тогда группа альпинистов-любителей, участников экспедиции "Консультанты по приключениям" под руководством профессионального гида Роба Холла и его помощников отправилась в Непал ради восхождения на самую высокую вершину планеты – Эверест.
"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма
"Легенда Хью Гласса"
Год: 2015
Рейтинг IMDb: 8.0
Хью Гласс вместе с командой отправляется в экспедицию, во время которой происходит стычка с диким медведем, где герой получает тяжелое ранение. Команда решает разделиться на две части. Сын Гласса – Хоук и два мистивци – Джон Фицджеральд и Джим Бриджер должны дождаться смерти Хью, чтобы похоронить его. Вместо этого Фицджеральд убивает Хоука и оставляет раненого. Гласс овладевает собой и стремится сделать все, чтобы найти предателя и отомстить.
"Легенда Хью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма