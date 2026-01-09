Чтобы не было скучно, 24 Канал подготовил новую подборку тематических фильмов, где события происходят в суровую зиму.

Какие фильмы посмотреть зимой?

"Снежное сообщество"

Год: 2023

Рейтинг IMDb: 7.8

В основе этого фильма – реальная авиакатастрофа, которая произошла в 1972 году в Андах. Тогда там разбился пассажирский самолет, который направлялся в Чили. Среди 45 пассажиров удалось выжить только 29, которые теперь пытаются выжить.

"Снежное сообщество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гора между нами"

Год: 2017

Рейтинг IMDb: 6.4

Главные герои – врач Бен и журналистка Алекс нанимают небольшой самолет из-за отмененного рейса в Нью-Йорк. Однако пилоту становится плохо и самолет падает в заснеженных горах. Теперь пассажиры делают все для того, чтобы выжить в экстремальных условиях.

"Гора между нами": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эверест"

Год: 2015

Рейтинг IMDb: 7.1

Этот фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в мае 1996 года в Гималаях. Тогда группа альпинистов-любителей, участников экспедиции "Консультанты по приключениям" под руководством профессионального гида Роба Холла и его помощников отправилась в Непал ради восхождения на самую высокую вершину планеты – Эверест.

"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма

"Легенда Хью Гласса"

Год: 2015

Рейтинг IMDb: 8.0

Хью Гласс вместе с командой отправляется в экспедицию, во время которой происходит стычка с диким медведем, где герой получает тяжелое ранение. Команда решает разделиться на две части. Сын Гласса – Хоук и два мистивци – Джон Фицджеральд и Джим Бриджер должны дождаться смерти Хью, чтобы похоронить его. Вместо этого Фицджеральд убивает Хоука и оставляет раненого. Гласс овладевает собой и стремится сделать все, чтобы найти предателя и отомстить.

"Легенда Хью Гласса": смотрите онлайн трейлер фильма