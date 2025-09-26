Іноді найкращий вечір – це затишна атмосфера, смачна їжа та фільм, який пробуджує щирі емоції. А коли поруч ще й друга половинка, то цей час можна назвати по-справжньому ідеальним.

Кіно 24 зібрало для вас 5 романтичних стрічок, які не тільки розчулять, а й нагадають, що справжнє кохання може подолати будь-які перешкоди.

"Щоденник пам'яті", 2004

Це справжня класика мелодрам. Історія розповідає про Ноа та Еллі, які закохані в одне одного ще з давніх часів, однак певні обставини розлучили їх на довгі роки. Та їхнє кохання виявилось сильнішим попри всі труднощі, відстань й соціальні відмінності.

Не дарма критики називають цей фільм вічною силою кохання, яка не старіє з часом.

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клятва", 2012

Молода пара потрапляє у страшну автокатастрофу, після якої дружина втрачає пам'ять й не впізнає свого чоловіка. Тепер він повинен завоювати її серце знову й довести, що справжнє кохання не зникає навіть після найважчих випробувань.

Найцікавіше те, що ця історія заснована на реальних подіях.

"Клятва": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою", 2016

Весела й добра дівчина Луїза влаштовується на роботу, де повинна доглядати за Віллом, багатим молодим чоловіком, який після нещасного випадку залишився прикутим до інвалідного візка. Здавалось би, що між ними немає нічого спільного, та поступово вони починають відкриватись одне одному.

Це зворушлива історія про те, як любов може змінити життя, навіть якщо вона не триватиме цілу вічність. Фільм знятий за мотивами однойменного світового бестселера.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Париж, я люблю тебе", 2006

Фільм-антологія, що складається з 18 коротких історій про кохання у різних районах Парижа. Тут є все – від романтичних зустрічей і легких комедійних моментів до драматичних історій.

Це кіно, яке відчувається як прогулянка найромантичнішим містом світу.

"Париж, я люблю тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пурпурові серця", 2022

Одного разу доля зводить музикантку Кессі та морського піхотинця Люка. Пара укладає фіктивний шлюб, щоб отримати фінансові та правові вигоди від держави. Обоє вони дуже різні за характерами та поглядами на життя, але несподівано для себе починають відчувати справжні почуття.

Романтична драма про те, як кохання може народитись там, де його найменше чекаєш.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зверніть увагу на українські мелодрами, які проймають до сліз.