Адже часто сюжети можуть розчулити та навіть довести до сліз. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку українських серіалів, які варто подивитися, якщо хочеться поплакати.

Які українські мелодрами подивитись ввечері?

"Кришталеві джерела"

Український серіал "Кришталеві джерела" – це мелодрама із гострим сюжетом. Дія розгортається навколо викладачки хореографії Лізи, яка дізнається про існування зведеної сестри після її загибелі.

Раптово на неї звалюється величезна відповідальність, адже вона повинна стати опікункою племінниці Нелі. Але не все так просто. Ліза опиняється під одним дахом із дядьком дівчинки, який також готовий боротися за її опікунство.

"Кришталеві джерела": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання та полум'я"

Кохання та полум'я – це 16-серійний український малодраматичний серіал про ДСНСників. Історія розповідає про людей, які присвячують кожен свій день тому, аби рятувати інших. Вони ризикують своїм життям та стосунками заради людей, які потребують допомоги.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, деякі епізоди знімалися на основі реальних подій. Глядачі поринають в історію особистих стосунків рятувальників, які повинні поєднувати особисті випробування та роботу, однак не давати емоціям затьмарювати погляд.

"Лікарка за покликанням"

"Лікарка за покликанням" – це ще один український серіал, який точно сподобається фанатам жіночого лікаря. Історія заснована на реальних подіях життя Охматдиту в перші 50 днів повномасштабної війни. Сюжет розповідає про життя лікарки, яка попри випробування в особистому житті та сімейну кризу, тримає себе в руках і допомагає пацієнтам вижити.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Одна родина"

"Одна родина" – це ще одна українська мелодрама, яка розповідає про історію кохання Оксани та Максима. Їхні родини ворогують вже впродовж багатьох поколінь, тож про жодні стосунки не можна було і думати.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак за долею випадку Оксана та Максим закохуються. І лише фінал цієї історії покаже, чи здатні почуття здолати будь-які випробування.