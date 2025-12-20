Що подивитися ввечері: 3 культові фільми для фанатів "Аватара"

18 грудня в український прокат вийшов фільм "Аватар: Вогонь і попіл". Події стрічки знову розгортаються на Пандорі. Глядачі спостерігають за новою пригодою Джейка Саллі та Нейтірі.

Редакція 24 Каналу підготувала добірку фільмів для фанатів саги "Аватар". Обирайте, що подивитися ввечері.

Що подивитися, якщо сподобався "Аватар"?

"Дюна"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Серія фільмів, знята за мотивами романів американського письменника Френка Герберта. Події відбуваються у далекому майбутньому. У першій частині, що вийшла у 2021 році, Пол Атрід разом з королівською родиною вступає у боротьбу за пустельну планету Арракіс. Головну роль у стрічці зіграв Тімоті Шаламе.

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хоббіт"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Режисером трилогії став Пітер Джексон. Перший фільм називається "Хоббіт: Несподівана подорож", другий – "Хоббіт: Пустка Смога", третій – "Хоббіт: Битва п'яти воїнств".

У першій частині розповідається про гобіта Більбо Торбина, спокійне життя якого несподівано змінюється. Річ у тім, що чарівник Гендальф запрошує його долучитися до загону гномів, який очолює спадкоємець трону Еребора Торін Дубощит.

Герої прагнуть повернути золото і королівство Еребор, яке контролює дракон Смог. Гноми вмовляють Більбо приєднатися до подорожі. На них чекають небезпеки й випробування.

"Хоббіт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Нарнії"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Серія фільмів, за основу яких взято книги англійського письменника Клайва Стейплза Льюїса: "Лев, Біла Відьма та шафа", "Принц Каспіан" і "Подорож Досвітнього мандрівника".

Це розповідь про пригоди братів і сестер, які потрапляють у Нарнію: Пітера, Сьюзен, Едмунда і Люсі, а також короля цього світу – могутнього лева Аслана, який вміє говорити.

"Хроніки Нарнії": дивіться онлайн трейлер фільму