Наші фільми в лідерах: що українці найчастіше дивляться на Netflix
- Українські фільми "Випробувальний термін" та "Корпорат" стали популярними на Netflix після прем'єри в кінотеатрах.
- Нові фільми на Netflix в Україні включають "Проти полум'я" та "Шведський зв'язок", які також швидко здобули популярність.
Українські фільми все частіше після прем'єр в кінотеатрах з'являються на стримінговій платформі Netflix. І одразу ж опиняються серед лідерів.
Зараз найчастіше передивляються одразу 2 українські комедії, про що свідчить блог Tudum, присвячений проєктам Netflix.
Які нові фільми в Україні зараз найчастіше дивляться на Netflix?
"Випробувальний термін"
Рейтинг IMDb: 5.6
Головна героїня – гламурна донька бізнесмена Поліна, яка звикла, що у її житті немає жодних турбот. Однак її батько виявляється зрадником, тож дівчина вимушена працювати й опиняється у рекламній агенції. Там на вакантну посаду є одразу два претенденти, тож випробувальний термін Поліни перетворюється на справжнє змагання з її конкурентом.
"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму
"Корпорат"
Рейтинг IMDb: 4.2
Ця українська стрічка є адаптацією румунського фільму Тімбілдінг", який вийшов ще у 2022 році. Головні герої – праціники торговельної компанії. Несподівано керівник повідомляє, що відбудеться скорочення, адже ффрма проживає складний період. Хто саме залишиться на роботі – вирішить тімбілдінг у Карпатах, який перетворюється у справжню гру на виживання.
"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму
"Проти полум'я"
Рейтинг IMDb: 5.7
Новий іспанський трилер одразу після прем'єри став одним з найпопулярніших в Україні. Сюжет розгортається навколо жінки Мари, яка після втрати чоловіка разом із родиною вирушає до сімейної хатини, де стикається з лісовою пожежею та зникненням доньки.
"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шведський зв'язок"
Рейтинг IMDb: 6.9
Нова історична драма, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету – шведський бюрократ, який під час Другої світової війни рятував євреїв, а сам опинився в небезпеці.
"Шведський зв'язок": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми є в рейтингу найпопулярніших?
- "Нікчемний Я 4". Американський анімаційний комедійний фільм. Продовження фільму "Нікчемний Я 3" про колишнього суперлиходія Ґру.
- "Зрив". Бойовик-трилер про викрадення сина кандидата на посаду мера Лос-Анджелеса. Разом із дружиною чоловік за кілька годин має зібрати викуп, тож подружжя вдається до відчайдушних дій.
- "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці". Екранізація однойменного роману Емілі Генрі. Легка, романтична історія, щоб подивитися, коли хочеться чогось позитивного.