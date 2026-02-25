Наши фильмы в лидерах: что украинцы чаще всего смотрят на Netflix

Украинские фильмы все чаще после премьер в кинотеатрах появляются на стриминговой платформе Netflix. И сразу же оказываются среди лидеров.

Сейчас чаще всего пересматривают сразу 2 украинские комедии, о чем свидетельствует блог Tudum, посвященный проектам Netflix.

Какие новые фильмы в Украине сейчас чаще всего смотрят на Netflix?

"Испытательный срок"

Рейтинг IMDb: 5.6

Главная героиня – гламурная дочь бизнесмена Полина, которая привыкла, что в ее жизни нет никаких забот. Однако ее отец оказывается предателем, поэтому девушка вынуждена работать и оказывается в рекламном агентстве. Там на вакантную должность есть сразу два претендента, поэтому испытательный срок Полины превращается в настоящее соревнование с ее конкурентом.

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.2

Эта украинская лента является адаптацией румынского фильма "Тимбилдинг", который вышел еще в 2022 году. Главные герои – работники торговой компании. Неожиданно руководитель сообщает, что произойдет сокращение, ведь ффрма проживает сложный период. Кто именно останется на работе – решит тимбилдинг в Карпатах, который превращается в настоящую игру на выживание.

"Против пламени"

Рейтинг IMDb: 5.7

Новый испанский триллер сразу после премьеры стал одним из самых популярных в Украине. Сюжет разворачивается вокруг женщины Мары, которая после потери мужа вместе с семьей отправляется в семейный дом, где сталкивается с лесным пожаром и исчезновением дочери.

"Шведская связь"

Рейтинг IMDb: 6.9

Новая историческая драма, основана на реальных событиях. В центре сюжета – шведский бюрократ, который во время Второй мировой войны спасал евреев, а сам оказался в опасности.

Какие еще фильмы есть в рейтинге самых популярных?