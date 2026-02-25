Наши фильмы в лидерах: что украинцы чаще всего смотрят на Netflix
- Украинские фильмы "Испытательный срок" и "Корпорат" стали популярными на Netflix после премьеры в кинотеатрах.
- Новые фильмы на Netflix в Украине включают "Против пламени" и "Шведская связь", которые также быстро получили популярность.
Украинские фильмы все чаще после премьер в кинотеатрах появляются на стриминговой платформе Netflix. И сразу же оказываются среди лидеров.
Сейчас чаще всего пересматривают сразу 2 украинские комедии, о чем свидетельствует блог Tudum, посвященный проектам Netflix.
Какие новые фильмы в Украине сейчас чаще всего смотрят на Netflix?
"Испытательный срок"
Рейтинг IMDb: 5.6
Главная героиня – гламурная дочь бизнесмена Полина, которая привыкла, что в ее жизни нет никаких забот. Однако ее отец оказывается предателем, поэтому девушка вынуждена работать и оказывается в рекламном агентстве. Там на вакантную должность есть сразу два претендента, поэтому испытательный срок Полины превращается в настоящее соревнование с ее конкурентом.
"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма
"Корпорат"
Рейтинг IMDb: 4.2
Эта украинская лента является адаптацией румынского фильма "Тимбилдинг", который вышел еще в 2022 году. Главные герои – работники торговой компании. Неожиданно руководитель сообщает, что произойдет сокращение, ведь ффрма проживает сложный период. Кто именно останется на работе – решит тимбилдинг в Карпатах, который превращается в настоящую игру на выживание.
"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Против пламени"
Рейтинг IMDb: 5.7
Новый испанский триллер сразу после премьеры стал одним из самых популярных в Украине. Сюжет разворачивается вокруг женщины Мары, которая после потери мужа вместе с семьей отправляется в семейный дом, где сталкивается с лесным пожаром и исчезновением дочери.
"Против пламени": смотрите онлайн трейлер фильма
"Шведская связь"
Рейтинг IMDb: 6.9
Новая историческая драма, основана на реальных событиях. В центре сюжета – шведский бюрократ, который во время Второй мировой войны спасал евреев, а сам оказался в опасности.
"Шведская связь": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы есть в рейтинге самых популярных?
- "Гадкий Я 4". Американский анимационный комедийный фильм. Продолжение фильма "Гадкий Я 3" о бывшем суперзлодее Гру.
- "Срыв". Боевик-триллер о похищении сына кандидата на должность мэра Лос-Анджелеса. Вместе с женой муж за несколько часов должен собрать выкуп, поэтому супруги прибегают к отчаянным действиям.
- "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Экранизация одноименного романа Эмили Генри. Легкая, романтическая история, чтобы посмотреть, когда хочется чего-то позитивного.