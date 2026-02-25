В частности, пользователи Netflix в Украине обожают детективы, о чем свидетельствует традиционный блог Tudum, посвященный проектам Netflix. Подробнее – далее.

Какие сериалы самые популярные на Netflix?

"Свинцовые дети"

Рейтинг IMDb: 7.6

Лидирует в рейтинге польский драматический мини-сериал, основанный на реальной истории. В 6 эпизодах показаны события, происходившие в 1970-х годах в Силезии, что в районе Катовице. Там польский врач Иоланта Вадовская-Кроль собирала доказательства и выступала против промышленных гигантов и коммунистической власти, которая боялась экономических потерь. Причиной этому были проблемы со здоровьем у детей: анемия, проблемы с развитием, неврологические расстройства, вызванные отравлением свинцом из-за выбросов металлургического завода.

"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала

"Демаскированные"

Рейтинг IMDb: 6.9

Этот шпионский детектив быстро вытеснил из лидеров "Бриджертонов". По сюжету, супруги бывших шпионов стремились начать спокойную, счастливую жизнь, помогая тем, кто нуждается в защите. Однако неожиданно появляется давний враг, и теперь главные герои – Саймон и Мерет, а также их близкие оказываются в огромной опасности.

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной агент", 3 сезон

Рейтинг IMDb: 7.4

3 сезон американского боевика тоже вырвался в лидеры. Главный герой – молодой агент ФБР Питер Сазерленд является ответственным за линию экстренной связи. Он принимает звонок, который погружает его в смертельно опасный заговор с участием предателя в Белом доме. Этот сериал изрядно полюбился зрителям, поэтому украинцы пересматривают предыдущие сезоны и наслаждаются новым.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Что еще сейчас смотрят на Netflix?

Среди самых популярных сериалов неизменно есть "Бриджертоны". Уже 26 февраля состоится премьера 2 части 4 сезона, а пока фанаты сериала наслаждаются предыдущими сезонами. В 4 сезоне рассказывается история Бенедикта Бриджертона, который наконец налаживает личную жизнь.