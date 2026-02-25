Зараз найчастіше передивляються одразу 2 українські комедії, про що свідчить блог Tudum, присвячений проєктам Netflix.

Які нові фільми в Україні зараз найчастіше дивляться на Netflix?

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb: 5.6

Головна героїня – гламурна донька бізнесмена Поліна, яка звикла, що у її житті немає жодних турбот. Однак її батько виявляється зрадником, тож дівчина вимушена працювати й опиняється у рекламній агенції. Там на вакантну посаду є одразу два претенденти, тож випробувальний термін Поліни перетворюється на справжнє змагання з її конкурентом.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.2

Ця українська стрічка є адаптацією румунського фільму Тімбілдінг", який вийшов ще у 2022 році. Головні герої – праціники торговельної компанії. Несподівано керівник повідомляє, що відбудеться скорочення, адже ффрма проживає складний період. Хто саме залишиться на роботі – вирішить тімбілдінг у Карпатах, який перетворюється у справжню гру на виживання.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проти полум'я"

Рейтинг IMDb: 5.7

Новий іспанський трилер одразу після прем'єри став одним з найпопулярніших в Україні. Сюжет розгортається навколо жінки Мари, яка після втрати чоловіка разом із родиною вирушає до сімейної хатини, де стикається з лісовою пожежею та зникненням доньки.

"Проти полум'я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шведський зв'язок"

Рейтинг IMDb: 6.9

Нова історична драма, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету – шведський бюрократ, який під час Другої світової війни рятував євреїв, а сам опинився в небезпеці.

"Шведський зв'язок": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми є в рейтингу найпопулярніших?