Жанр фільмів про смертельні змагання завжди привертав увагу глядачів своєю напругою, динамікою та філософськими питаннями. Такі франшизи, як "Голодні ігри" та "Той, що біжить лабіринтом", переносять нас в антиутопічні суспільства, де жорстока гра на виживання стає способом контролю над людьми, – так само як і у світі нового фільму за Стівеном Кінгом "Довга хода".

Водночас класика, як-от "Гладіатор", показує, що цей жанр є універсальним і не прив'язаним до часових меж, оскільки розповідає про одвічні людські прагнення, такі як жага до життя, помста та боротьба за власні ідеали. Кіно 24 пропонує добірку історій про силу духу, готовність до самопожертви та ціну перемоги.

Дивіться також Як змінились актори легендарного "Гаррі Поттера" за 23 роки з моменту прем'єри фільму

Які фільми подивитись після робочого дня?

"Голодні ігри"

Ця вже культова кінофраншиза наразі складається з п'яти фільмів, заснованих на однойменній серії романів американської письменниці Сюзан Коллінз.

Події розгортаються в постапокаліптичному світі, у державі Панем (територія сучасних США), де щороку з 12 дистриктів обирають по одному юнаку та дівчині, аби вони взяли участь у жорстоких змаганнях на виживання – Голодних іграх. Ігри були створені як покарання за повстання, що сталося в минулому.

"Голодні ігри": дивіться онлайн трейлер фільму

На очах у всієї країни підлітки мають вбити одне одного, щоб вижив лише один. Центральним персонажем основної серії є Катнісс Евердін, яка добровільно займає місце своєї молодшої сестри. Разом з іншим атрибутом Дистрикту 12 Пітою Мелларком, вона кидає виклик системі Голодних ігор, розпалюючи полум'я повстання.

До речі, нещодавно вийшов український переклад нової книги серії – роману "Світанок перед жнивами", котрий розповідає історію Ігор, в яких переміг Геймітч Абернеті, майбутній ментор Катнісс і Піти. А наступного року вже має вийти екранізація цієї книги.

Дивіться також 3 емоційно важких серіали, які складно дивитися вдруге

"Довга хода"

Усі фільми франшизи "Голодні ігри", крім найпершого, зняв режисер Френсіс Лоуренс. І саме він також став режисером нової стрічки "Довга хода", знятої за однойменним романом Стівена Кінга, який він опублікував 1979 року під псевдонімом Річард Бахман. Цей роман вважається першим бестселером у жанрі підліткової антиутопії, що згодом надихнув на створення тих самих "Голодних ігор" тощо.

Події розгортаються в альтернативній історії США, де лідери тоталітарного уряду щороку збирають 100 хлопців-підлітків на жорстоке змагання, яке не має фінішної лінії. Учасники мають просто безперервно йти, не знижуючи швидкість. Той, хто не витримує, отримує до трьох "попереджень", а далі його розстрілюють військові, котрі супроводжують Ходу. У цій грі на виснаження буде лише один переможець, який має отримати велику суму грошей і приз на власний вибір.

"Довга хода": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія розповідається крізь призму одного з учасників ходи, Рея, якого зіграв Купер Гоффман. А також у стрічці ми побачимо легендарного Марка Гемміла у несподіваній для нього ролі поганця: актор грає безжального Майора, який наглядає за перебігом Ходи.

А в кінотеатрах України "Довга хода" стартує вже 11 вересня.

"Той, що біжить лабіринтом"

І ще одна антиутопічна науково-фантастична кінофраншиза про підліткові змагання за життя, заснована на однойменній книжній серії. Цього разу – авторства американського письменника Джеймса Дешнера.

Сюжет починається з того, що підліток, на ім'я Томас прокидається у невідомому місці, нічого не пам'ятаючи про своє минуле. Він опиняється на загадковій галявині, оточеній величезними стінами, за якими знаходиться смертельно небезпечний лабіринт. Разом з іншими підлітками, яких сюди відправили, він намагається знайти вихід. Герої не підозрюють, що їхні "ігри" – це жорстокий експеримент, організований таємною організацією "ПОРОК".

"Той, що біжить лабіринтом": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо в "Голодних іграх" і "Довгій ході" жорстокі змагання були інструментом контролю над суспільством, то в "Тому, що біжить лабіринтом" їхня мета, на перший погляд, навіть може бути виправданою. Адже цей світ був спустошений смертельним вірусом, який вражає мозок, перетворюючи людей на агресивних і божевільних істот. Організація "ПОРОК" складається з науковців, які шукають ліки. Вони виявили, що деякі підлітки мають природний імунітет до вірусу. І метою смертельних змагань було не вбити підлітків, а спостерігати за тим, як їхній мозок реагує на смертельні небезпеки, фізичні та психологічні випробування, адже вчені вважали, що саме в цих реакціях криється ключ до створення ліків проти вірусу.

Вчені вірили, що "ціль виправдовує засоби", і що заради порятунку всього людства можна пожертвувати кількома сотнями підлітків, їхніми спогадами та життям. Однак для Томаса та інших це було криваве і нелюдське знущання. Фільм ставить моральне питання: чи можна переступити через базові етичні норми заради більшого блага, і хто має право вирішувати, чиє життя вартує менше.

"Гладіатор"

Сюжет переносить нас у часи Римської імперії. Видатний полководець Максимус збирався повернутися додому до своєї сім'ї, але його життя перевертається після зради імператорського сина Коммода. Максимус втрачає все: владу, звання і родину. Перетворившись на раба, він стає гладіатором, щоб битися на арені за власне життя та здобути прихильність натовпу. Його єдина мета – помста Коммоду, який убив його родину. Максимус крок за кроком підіймається до вершини, щоб зустрітися зі своїм ворогом у Колізеї.

"Гладіатор": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка Рідлі Скотта, що здобула п'ять премій Оскар, не просто показує криваві бої, а занурює в атмосферу стародавнього світу, де честь і зрада йдуть пліч-о-пліч. Головні теми "Гладіатора" – так само як і "Гладіатора II", що вийшов 2024-го, майже за чверть сторіччя після першої частини, – це боротьба за свободу та справедливість. Історія Максимуса та його сина Луція, який є головним героєм другого фільму, показує, що навіть у найжорстокіших обставинах людина може зберегти свою гідність і волю до перемоги.

"Королівська битва"

З цього фільму 2000 року режисера Кіндзі Фукасаку, заснованого на однойменному романі Косюна Такамі, почався тренд фільмів про битви за виживання. Вплив стрічки на світову попкультуру був таким великим, що назва "королівська битва" стала позначати цілий піджанр творів, де група людей бореться на обмеженій території, поки не залишиться лише один переможець.

"Королівська битва": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається в Японії недалекого майбутнього, де уряд, щоб побороти підліткову злочинність та непокору, приймає "Акт про королівську битву". Згідно із законом, випадково обраний клас старшокласників відправляють на безлюдний острів, де вони мають битися на смерть. Кожен учень отримує набір припасів, випадкову зброю та електронний нашийник, що вибухає, якщо вони порушують правила або намагаються втекти.

Стрічка одночасно є і динамічним кривавим екшном, а глибокою соціальною сатирою, що розкриває теми підліткової жорстокості, недовіри до дорослих та можливої абсурдності державної влади.