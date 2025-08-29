І хоча усім вже добре відомий сюжет цієї стрічки, це не стає на заваді, аби переглядати фільм знову і знову. У матеріалі Кіно 24 ми вирішили показати, як сьогодні виглядають актори улюбленої кіноісторії.

Як змінились актори "Гаррі Поттера"?

Гаррі Поттер – Деніел Редкліфф

Даніел Редкліфф зіграв головну роль у легендарному фільмі. На момент початку знімання першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" хлопчику було всього 11 років. Сьогодні ж Даніелу 36, і він уже сам став батьком. Ось як зараз виглядає актор:

Герміона Ґрейнджер – Емма Вотсон

Улюблена всіма акторка Емма Вотсон також зіграла одну з головних ролей у фільмі "Гаррі Поттер". Її персонаж – Герміона Ґрейнджер: педантична, відповідальна та розумна дівчинка. На момент зйомок Еммі було всього 10 років, сьогодні ж їй 35, але це не заважає їй виглядати просто приголомшливо.

Рон Візлі – Руперт Ґрінт

Ще один улюблений персонаж із трійки головних акторів, головних персонажів – це Рон Візлі. Його зіграв Руперт Ґрінт. Актор народився 24 серпня 1988 року, тож на момент зйомок йому було 12 років. Він уже давно не той бешкетник та безвідповідальний гуморист, а цілком такий серйозний чоловік та актор. Сьогодні Руперту 37, але його руда "шевелюра" продовжує закохувати в себе прихильників знову і знову.

До речі, нагадаємо, що зараз тривають знімання нового серіалу про Гаррі Поттера, і у мережі вже можна побачити перші кадри зі зйомок. Зокрема, HBO вперше показали, який вигляд матиме саме рудоволоса родина Візлі. Відомо, що прем'єра першої частини відбудеться у 2027 році, а фінальний сезон вийде у 2037. Тож серіал планують розтягнути на 10 років.