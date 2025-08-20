Відео опублікували очевидці, які перебували в Лондоні саме в момент зйомок. Цього разу компанія показала, як виглядатиме улюблена рудоволоса родина Візлі, яку обожнюють всі. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на HBO.

Як виглядатиме родина Візлі у серіалі "Гаррі Поттер"?

Нещодавно у мережі опублікували перші кадри зі зйомок майбутнього серіалу "Гаррі Поттер". На них ми побачили актора, який грає роль Гаррі Поттера, який крокував поруч із величезною постаттю Геґріда. Цього разу компанія HBO поділилася знімком акторів, які гратимуть родину Візлі.

Буроу майже заповнена. Приєднуючись до нашого власного Аластера Стаута у ролі Рона Візлі, ми тепло вітаємо Трістана Харланда у ролі Фреда Візлі, Габріеля Харланда у ролі Джорджа Візлі, Руарі Спунера у ролі Персі Візлі та Грейсі Кокрейн у ролі Джинні Візлі в оригінальному серіалі. Чарлі зараз в Румунії, але скоро приєднається до нас,

– йдеться у публікації.

Відомо, що Чарлі – другий син сім'ї Візлі, який після закінчення Гоґвортсу переїхав до Румунії вивчати драконів. Хто зіграє Білла Візлі, теж поки що не повідомили. Але, ймовірно, вже зовсім скоро компанія HBO відкриватиме все більше цікавих деталей серіалу, який очікують всі.