Однак зовсім скоро відбудеться прем'єра ще одного медичного серіалу. Це стрічка "Лікарі". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про цей кінопроєкт.

Що відомо про новий український серіал "Лікарі"?

Восени 2025 року в Україні відбудеться ще одна прем'єра медичного серіалу. Це стрічка "Лікарі", яку вже активно анонсують в мережі. Очевидно, це буде історія про медичних працівників та їхні випробування. Труднощі не лише на роботі, а і в особистому житті.

Кожен пацієнт – це історія, що сильніша за біль. І її здатні вилікувати турбота, підтримка та найкращі лікарі,

– йдеться в анонсі.

Відомо, що у стрічці буде дуже крутий акторський склад. Зокрема, у серіалі зіграє Михайло Кукуюк, Валентин Томусяк, Олександра Панкова, Лючія Кургинян, Наталка Кобізька, Кирило Прокопчук Орест Пасічник, Ганна Яремчук, Ігор Гартман, Світлана Кірпічова, Вікторія Левченко та інші. Багатьох із них ви уже могли бачити й в інших українських серіалах про медиків.