Однако совсем скоро состоится премьера еще одного медицинского сериала. Это лента "Врачи". В материале Кино 24 рассказываем подробности об этом кинопроекте.

Что известно о новом украинском сериале "Врачи"?

Осенью 2025 года в Украине состоится еще одна премьера медицинского сериала. Это лента "Врачи", которую уже активно анонсируют в сети. Очевидно, это будет история о медицинских работниках и их испытаниях. Трудности не только на работе, а и в личной жизни.

Каждый пациент – это история, что сильнее боли. И ее способны вылечить забота, поддержка и лучшие врачи,

– говорится в анонсе.

Известно, что в ленте будет очень крутой актерский состав. В частности, в сериале сыграет Михаил Кукуюк, Валентин Томусяк, Александра Панкова, Лючия Кургинян, Наталья Кобизская, Кирилл Прокопчук Орест Пасечник, Анна Яремчук, Игорь Гартман, Светлана Кирпичева, Виктория Левченко и другие. Многих из них вы уже могли видеть и в других украинских сериалах о медиках.