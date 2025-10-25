3 старі фільми від Disney, які викличуть приємні спогади
- Редакція 24 Каналу розповідає про 3 старі фільми від Disney, які можна переглянути цими вихідними.
- Серед фільмів – "Шкільний мюзикл" (2006), "Рок-табір" (2008) та "Неймовірні пригоди Шарпей" (2011).
Інколи хочеться передивитися старі фільми, щоб згадати минулі часи, знову поринути в ту атмосферу. Тим паче, колись також випускали багато хороших стрічок, які заслуговують на увагу.
У матеріалі 24 Каналу читайте про 3 старі фільми від Disney. Їх якраз можна подивитись цими вихідними.
Добірка старих фільмів від Disney
"Шкільний мюзикл" (2006)
Трой Болтон – шкільна зірка, капітан баскетбольної команди, а Габріелла Монтес – відмінниця. Якось вони вирішують пройти прослуховування у шкільний мюзикл.
Друзі школярів не в захваті. Вони вважають, що Трою потрібно зосередитись на команді, а Габріелла повинна взяти участь в олімпіаді. Попри перешкоди, дівчина і хлопець хочуть досягти мети.
"Шкільний мюзикл": дивіться онлайн трейлер фільму
"Рок-табір" (2008)
Рок-зірка Шейн відправляється у літній табір для дітей, які цікавляться музикою. Хлопець стає їхнім наставником, тож повинен проявити розсудливість і відмовитись від свого іміджу і звичок. Якось він зустрічає Мічі – дівчину з прекрасним голосом, в якої є мрія – стати відомою співачкою.
"Рок-табір": дивіться онлайн трейлер фільму
"Неймовірні пригоди Шарпей" (2011)
Це спін-офф фільму "Шкільний мюзикл". У центрі сюжету – Шарпей Еванс, яка мріє про велику сцену. Якось вона відправляється до Нью-Йорка, щоб пройти прослуховування у бродвейське шоу. Дівчина впевнена, що успіх близько, проте виявляється, що продюсерам потрібна її собака.
"Неймовірні пригоди Шарпей": дивіться онлайн трейлер фільму