Часом життя може здаватись надто складним і виснажливим. У такі моменти важливо не стримувати емоцій і дозволити собі проживати їх. Наприклад, добряче поплакати під час перегляду сумної, але натхненної історії.

Фільми можуть як мотивувати, так і змушувати плакати. Кіно 24 підібрало стрічки, які не можна дивитися без носовичків, адже вони розчулюють майже кожного глядача.

"Кит"

Фільм розповідає про самотнього професора Чарлі, який страждає від сильного ожиріння. Він веде замкнутий спосіб життя, а зі студентами спілкується дистанційно. Багато років тому Чарлі покинув свою сім'ю, але зараз хоче відновити спілкування зі своєю 17-річною донькою.

"Барва пурпурова"

Події фільму відбуваються на початку й в середині 1930-х. Сілі Джонсон у 14 років народжує другу дитину від жорстокого вітчима, якого вважала батьком. Він забирає у неї дітей та віддає на виховання до церкви, а сама Сілі проти своєї волі стає дружиною місцевого фермера-тирана. Упродовж десятиліть героїня переживає різні випробування й понад усе мріє возз'єднатися з сім'єю.

"Минулі життя"

У центрі сюжету – кореянка Ен На та її товариш зі школи Хе Сон, які разом навчалися в Сеулі. Їхня дружба обірвалась, коли дівчинка переїхала до Канади. 12 років потому вони знаходять одне одного у соцмережах і відновлюють спілкування. Одного дня Хе Сон вирішує приїхати до Нью-Йорка, щоб нарешті зустрітись з Норою.

