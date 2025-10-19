Найкоштовнішим українським фільмом є "Мавка. Лісова пісня". У матеріалі Кіно 24 читайте про цю стрічку детальніше.

До слова Український документальний фільм увійшов до шортлиста престижної кінопремії Європи

"Мавка. Лісова пісня" – це 3D-анімаційний фентезійний фільм, над яким працювала студія Animagrad за мотивами драми Лесі України "Лісова пісня" та на основі образів з народної міфології.

Над фільмом працювали тривалий час, зокрема, про початок виробництва заявили у 2015 році, а прем'єра відбулась у 2023 році.

У 2016 році проєкт переміг на конкурсі Держкіно. Спершу бюджет оцінювали у 98 мільйонів гривень, а у 2020 його збільшили у 1,9 раза. Станом на липень 2021 року кошторис мультфільму склав 187,2 мільйона гривень. З цієї суми майже 50 мільйонів – фінансувала держава.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

Додамо, що найдорожчим українським ігровим фільмом є "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Її бюджет склав близько 120 мільйонів гривень, що робить стрічку найдорожчою серед українських історичних драм.

Успіхи "Мавки"

Мультфільм вийшов у прокат в Україні 2 березня 2023 році та встановив одразу кілька рекордів. Зокрема, стрічка стала найкасовішим українським проєктом за історію незалежного кінематографа. Також мультик увійшов до списку 20 найкасовіших фільмів за всю історію кінопрокату в Україні.