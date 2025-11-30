Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кіноколо". Найбільшу кількість нагород отримав фільм "Ти – космос".

Список переможців премії "Кіноколо"

  • Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Ти – космос", режисер Павло Остріков
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Життя починається", режисер Олексій Тараненко
  • Найкращий повнометражний документальний фільм – "2000 метрів до Авдіївки", режисер Мстислав Чернов
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – "Як пройшли мої літні канікули?", режисер Антоніо Лукіч
  • Найкращий анімаційний фільм – "Київський торт", режисер Микита Лиськов
  • Відкриття року – Павло Остріков, "Ти – космос"
  • Найкраща режисура – Мстислав Чернов, "2000 метрів до Авдіївки"
  • Найкращий актор – Володимир Кравчук, "Ти – космос"
  • Найкраща акторка – Анастасія Пустовіт, "Наш дім у вогні"
  • Найкращий сценарій фільму – Павло Остріков, "Ти – космос"
  • За досягнення – Володимир Прилуцький, Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ імені Івана Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію "Архів у війні"

Комітет премії складався з 60 експертів. Вони оцінили 228 кінотворів і 11 робіт, поданих у категорію "За досягнення". Голосування відбувалося у 2 етапи: спершу сформували список номінантів, а потім експерти обирати переможців.

Що відомо про премію "Кіноколо"?

  • У 2018 році Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" і кінокомпанія "Артхаус трафік" заснували премію "Кіноколо".

  • Церемонія нагородження перших лауреатів премії відбулась 26 жовтня 2018 року на відкритті кінофестивалю "Київський тиждень критики" у кінотеатрі "Жовтень".

  • Торік найбільшу кількість нагород отримала стрічка "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва з Віктором Ждановим і Володимиром Ямненком у головних ролях. Вона здобула перемогу у трьох категоріях: "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий актор".