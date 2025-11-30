Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киноколо". Наибольшее количество наград получил фильм "Ты – космос".
Список победителей премии "Киноколо"
- Лучший полнометражный игровой фильм – "Ты – космос", режиссер Павел Остриков
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Жизнь начинается", режиссер Алексей Тараненко
- Лучший полнометражный документальный фильм – "2000 метров до Авдеевки", режиссер Мстислав Чернов
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Как прошли мои летние каникулы?", режиссер Антонио Лукич
- Лучший анимационный фильм – "Киевский торт", режиссер Никита Лыськов
- Открытие года – Павел Остриков, "Ты – космос"
- Лучшая режиссура – Мстислав Чернов, "2000 метров до Авдеевки"
- Лучший актер – Владимир Кравчук, "Ты – космос"
- Лучшая актриса – Анастасия Пустовит, "Наш дом в огне"
- Лучший сценарий фильма – Павел Остриков, "Ты – космос"
- За достижения – Владимир Прилуцкий, Алик Дарман за исследование киноархива студенческих фильмов КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого и нахождение архивных фильмов 1930-х, за видеоинсталляцию "Архив в войне"
Комитет премии состоял из 60 экспертов. Они оценили 228 кинопроизведений и 11 работ, представленных в категорию "За достижения". Голосование проходило в 2 этапа: сначала сформировали список номинантов, а потом эксперты выбирали победителей.
Что известно о премии "Киноколо"?
В 2018 году Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!" и кинокомпания "Артхаус трафик" учредили премию "Киноколо".
Церемония награждения первых лауреатов премии состоялась 26 октября 2018 года на открытии кинофестиваля "Киевская неделя критики" в кинотеатре "Жовтень".
В прошлом году наибольшее количество наград получила лента "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева с Виктором Ждановым и Владимиром Ямненко в главных ролях. Она одержала победу в трех категориях: "Лучший полнометражный игровой фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший актер".