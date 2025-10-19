Самым ценным украинским фильмом является "Мавка. Лесная песня". В материале Кино 24 читайте об этой ленте подробнее.

"Мавка. Лесная песня" – это 3D-анимационный фэнтезийный фильм, над которым работала студия Animagrad по мотивам драмы Леси Украины "Лесная песня" и на основе образов из народной мифологии.

Над фильмом работали длительное время, в частности, о начале производства заявили в 2015 году, а премьера состоялась в 2023 году.

В 2016 году проект победил на конкурсе Госкино. Сначала бюджет оценивали в 98 миллионов гривен, а в 2020 его увеличили в 1,9 раза. По состоянию на июль 2021 года смета мультфильма составила 187,2 миллиона гривен. Из этой суммы почти 50 миллионов – финансировало государство.

Добавим, что самым дорогим украинским игровым фильмом является "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Ее бюджет составил около 120 миллионов гривен, что делает ленту самой дорогой среди украинских исторических драм.

Успехи "Мавки"

Мультфильм вышел в прокат в Украине 2 марта 2023 году и установил сразу несколько рекордов. В частности, лента стала самым кассовым украинским проектом за историю независимого кинематографа. Также мультик вошел в список 20 самых кассовых фильмов за всю историю кинопроката в Украине.