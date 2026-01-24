10 маловідомих кіношедеврів, які варто подивитися на вихідних

Позаду ще один важкий і напружений робочий тиждень, після якого хочеться дати собі відпочинок і просто видихнути. Як завжди, ідеальним варіантом для цього може стати перегляд фільму чи серіалу.

Якщо ви вагаєтеся, яку стрічку обрати, у нашій добірці 24 Каналу точно знайдете щось для себе.

Які фільми та серіали подивитись на вихідних?

Серед цих маловідомих проєктів – стрічки абсолютно різних жанрів та історій, серед яких кожен може відшукати свого фаворита.

Це фільми й серіали, що вийшли на екрани вже давно та давно знайшли свого глядача. Проте інколи, замість того щоб шукати нове, варто повернутися до перевіреної класики й відкрити для себе справжній кінематографічний шедевр.

Отож, у нашому списку – такі фільми та серіали:

"Станція "Фрутвейл"" – фільм про реальну трагедію Оскара Гранта – молодого афроамериканця, життя якого обірвалося в новорічну ніч 2009 року, коли його застрелив поліцейський на станції метро "Фрутвейл" в Окленді, штат Каліфорнія. "Сором" – британський романтично-психологічний фільм-драма 2011 року. "Первісний страх" – американський фільм режисера Грегорі Гобліта за однойменною книгою Вільяма Діла. "Таксист" – фільм про Тревіса Бікла, ветерана-соціопата, що поступово божеволіє, працюючи таксистом ночами. "Порок" – зразковий трилер із Меттью МакКонахі про те, як фанатичний батько погано впливає на своїх синів. "Багно" – драма 2013 року про саморуйнування. "Ми були солдатами" – військова драма, присвячена війні США у В'єтнамі як продовження Першої індокитайської війни. "Братство Вовка" – це французький містичний детективний бойовик з елементами жахів, знятий у 2001 році режисером Крістофом Ґансом. У центрі сюжету — розслідування низки жорстоких убивств, що сколихнули провінційну Францію XVIII століття. "Гарний хлопчик" – напружений фільм про батьків і дітей та наркотичну залежність "Брати Грімм" – похмуре фентезі 2005 року з химерною історією, у якій казкові мотиви тісно переплітаються з реальністю.

Обирайте стрічку для свого ідеального вихідного дня!