10 малоизвестных киношедевров, которые стоит посмотреть на выходных

Позади еще одна тяжелая и напряженная рабочая неделя, после которой хочется дать себе отдых и просто выдохнуть. Как всегда, идеальным вариантом для этого может стать просмотр фильма или сериала.

Если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать, в нашей подборке 24 Канала точно найдете что-то для себя.

Какие фильмы и сериалы посмотреть на выходных?

Среди этих малоизвестных проектов – ленты совершенно разных жанров и историй, среди которых каждый может найти своего фаворита.

Это фильмы и сериалы, вышедшие на экраны уже давно и давно нашли своего зрителя. Однако иногда, вместо того чтобы искать новое, стоит вернуться к проверенной классике и открыть для себя настоящий кинематографический шедевр.

Поэтому, в нашем списке – такие фильмы и сериалы:

"Станция "Фрутвейл"" – фильм о реальной трагедии Оскара Гранта – молодого афроамериканца, жизнь которого оборвалась в новогоднюю ночь 2009 года, когда его застрелил полицейский на станции метро "Фрутвейл" в Окленде, штат Калифорния. "Стыд" – британский романтически-психологический фильм-драма 2011 года. "Первобытный страх" – американский фильм режиссера Грегори Гоблита по одноименной книге Уильяма Дила. "Таксист" – фильм о Трэвисе Бикле, ветеране-социопате, что постепенно сходит с ума, работая таксистом по ночам. "Порок" – образцовый триллер с Мэттью МакКонахи о том, как фанатичный отец плохо влияет на своих сыновей. "Грязь" – драма 2013 года о саморазрушении. "Мы были солдатами" – военная драма, посвящена войне США во Вьетнаме как продолжение Первой индокитайской войны. "Братство Волка" – это французский мистический детективный боевик с элементами ужасов, снят в 2001 году режиссером Кристофом Гансом. В центре сюжета - расследование ряда жестоких убийств, всколыхнувших провинциальную Францию XVIII века. "Хороший мальчик" – напряженный фильм об отцах и детях и наркотической зависимости "Братья Гримм" – мрачное фэнтези 2005 года с причудливой историей, в которой сказочные мотивы тесно переплетаются с реальностью.

Выбирайте ленту для своего идеального выходного дня!