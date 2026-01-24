10 малоизвестных киношедевров, которые стоит посмотреть на выходных
- Статья предлагает подборку из 10 малоизвестных киношедевров для просмотра на выходных.
- Фильмы и сериалы разных жанров могут стать хорошим выбором для отдыха.
Позади еще одна тяжелая и напряженная рабочая неделя, после которой хочется дать себе отдых и просто выдохнуть. Как всегда, идеальным вариантом для этого может стать просмотр фильма или сериала.
Если вы сомневаетесь, какую ленту выбрать, в нашей подборке 24 Канала точно найдете что-то для себя.
Какие фильмы и сериалы посмотреть на выходных?
Среди этих малоизвестных проектов – ленты совершенно разных жанров и историй, среди которых каждый может найти своего фаворита.
Это фильмы и сериалы, вышедшие на экраны уже давно и давно нашли своего зрителя. Однако иногда, вместо того чтобы искать новое, стоит вернуться к проверенной классике и открыть для себя настоящий кинематографический шедевр.
Поэтому, в нашем списке – такие фильмы и сериалы:
- "Станция "Фрутвейл"" – фильм о реальной трагедии Оскара Гранта – молодого афроамериканца, жизнь которого оборвалась в новогоднюю ночь 2009 года, когда его застрелил полицейский на станции метро "Фрутвейл" в Окленде, штат Калифорния.
- "Стыд" – британский романтически-психологический фильм-драма 2011 года.
- "Первобытный страх" – американский фильм режиссера Грегори Гоблита по одноименной книге Уильяма Дила.
- "Таксист" – фильм о Трэвисе Бикле, ветеране-социопате, что постепенно сходит с ума, работая таксистом по ночам.
- "Порок" – образцовый триллер с Мэттью МакКонахи о том, как фанатичный отец плохо влияет на своих сыновей.
- "Грязь" – драма 2013 года о саморазрушении.
- "Мы были солдатами" – военная драма, посвящена войне США во Вьетнаме как продолжение Первой индокитайской войны.
- "Братство Волка" – это французский мистический детективный боевик с элементами ужасов, снят в 2001 году режиссером Кристофом Гансом. В центре сюжета - расследование ряда жестоких убийств, всколыхнувших провинциальную Францию XVIII века.
- "Хороший мальчик" – напряженный фильм об отцах и детях и наркотической зависимости
- "Братья Гримм" – мрачное фэнтези 2005 года с причудливой историей, в которой сказочные мотивы тесно переплетаются с реальностью.
Выбирайте ленту для своего идеального выходного дня!