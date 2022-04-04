Фільми, які безкоштовно доступні онлайн під час війни: де дивитися

Українські кінокомпанії виклали у вільний доступ чимало фільмів, щоб хоча б на декілька годин перемикнутися з новинної стрічки. Про декілька з них – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє 24 канал, стрічку "Тіні забутих предків" Любомира Левицького автори виклали у вільний доступ у пам’ять про Пашу Лі. Він отримав смертельні поранення в Ірпені. А творці серіалу "І будуть люди" нагадали, що його можна подивитися у ютубі, щоби ще глибше дізнатися про історію українського народу.

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"Тіні забутих предків"

Де дивитися: всі телеканали, на VoD сервісах та платформі Vimeo

В пам’ять про Пашу Лі, режисер Любомир Левицький разом із продюсером Андрексом Селівановим надав вільний доступ до фільму "Тіні забутих предків", де Павло зіграв головну роль.

Ми відмовляємось від будь-яких роялті, на користь ЗСУ і будемо раді, якщо ви подивившись чи показавши наш фільм зробите будь-який, навіть мінімальний внесок на рахунок ЗСУ та підтримаєте наших безстрашних героїв. Слава Героям. Слава ЗСУ,

– повідомив режисер у соцмережах.

"Тіні забутих предків": дивіться трейлер

"На своїй землі"

Де дивитися: ютуб Держкіно

Держкіно опублікувало на ютуб-сторінці документальну короткометражну стрічку Олександра Кірієнка "На своїй землі". Головні ролі у ньому зіграли Станіслав Боклан, Ніна Набока та Олександр Биков.

Картина "На своїй землі" (2018 рік) входить до однойменного альманаху короткометражних фільмів. Стрічку екранізовано в рамках проєкту "Дивись українське".

"На своїй землі": дивіться фільм

"Ціна правди"

Де дивитися: ютуб Film.UA Group

Фільм "Ціна правди" став спільною роботою України, Польщі та Великої Британії. У центрі історії – дослідження журналіста і радника британського прем'єр-міністра Гарета Джонса.

За сюжетом, у роки Голодомору чоловік приїжджає до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна та дізнатись, чи насправді існує терор у державі та масове знищення людей, про яке відомо тільки спецслужбам. Тоді журналісту допомогла Ада Брукс, вона розповіла йому про "радянську утопію". Однак Гарет Джонс все ж проводить власне дослідження, щоб описати найбільшу трагедію 20 століття – Голодомор.

Режисеркою картини стала Аґнешка Голланд. Сценаристкою є Андреа Халупа.

"Ціна правди": дивіться фільм

"Наші котики"

Де дивитися: ютуб #BABYLON'13

Фільм "Наші котики" — це комедія про початок війни. Події розвиваються на лінії вогню у 2014 році. Це новий жанр для українського кінематографа – неполіткоректна патріотична комедія. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Серед продюсерів – Уляна Супрун.

"Наші котики": дивіться фільм

"Тарас. Повернення"

Де дивитися: ютуб InsightMedia

Фільм розповідає про 1857 рік, коли він відбував ув'язнення у Новопетрівській фортеці в Казахстані. І хоч до кінця його терміну залишалось всього кілька днів, агенти царської поліції роблять все для того, щоб Тарас Шевченко не покинув фортецю.

"Компанія ІнсайтМедіа пропонує усім небайдужим людям планети доєднатися до марафону #SafeUkrainians шляхом перегляду українських фільмів та внесення пожертв на користь українського народу. Кошти, зібрані під час марафону будуть використані для надання гуманітарної допомоги", – передає Історична правда.

"Тарас. Повернення": дивитися фільм онлайн

Серіал "І будуть люди"

Де дивитися: ютуб FILM.UA Group

Драматичний серіал "І будуть люди" є новинкою вітчизняного кінематографа. Проєкт зняли за однойменним романом Анатолія Дімарова.

Серіал "І будуть люди" вперше за часи Незалежності відтворює на екрані справжню історію українського села і народу. Показує кричущу драму покоління, яке в вирі турбулентних подій тридцятих років було на межі знищення,

– написала у своєму інстаграмі FILM.UA Group.

"І будуть люди": дивіться першу серію онлайн